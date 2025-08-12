Михаела Маринова се сгоди! Певицата разкри щастливата новина преди броени дни.

Тя споделя за годежа в своя Instagram профил. Михаела публикува поредица от кадри, на които се вижда любимият й мъж.

На серията романтични снимки в социалните мрежи блести годежният й пръстен. А описанието на вълшебните кадри носи красноречиво послание.

„Сега си тук до мен. И казвам най-увереното си „ДА““, казва певицата.

И докато феновете й се радват в коментарите на публикацията, един въпрос остава без отговор – кой е мъжът, спечелил сърцето й? Както вече става ясно, от кадрите разбираме единствено как изглежда младият мъж. Михаела до този момент не е разкрила самоличността му.

Това не е първият път, когато личният живот на изпълнителката предизвиква любопитство. Преди години тя бе сгодена за футболиста Александър Дюлгеров, но връзката им приключи. Оттогава певицата рядко споделя подробности за любовния си живот, което прави новината за сегашния й годеж още по-вълнуваща за феновете и медиите.

Михаела Маринова и Александър Дюлгеров

Михаела и Александър започват романтичната си връзка през есента на 2017 г. и тя продължава няколко години;

През януари 2020 г. започва да се разпространява информация, че Дюлгеров й е предложил брак по време на романтично пътуване до Париж;

Никой от двамата не потвърждава официално годежа пред медиите;

След 2022 г. Дюлгеров изчезва от личните й публикации в социалните мрежи, а през 2023 г. става ясно, че двамата вече не са заедно.

Повече за мъжа, който успява да завладее сърцето на Михаела Маринова, предстои да разберем. Повече за песните, върху които работи Михаела с Дони, вижте във видеото тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK