„Подготовката и репетициите промениха ежедневието ми и буквално навиците ми. Аз вече всеки ден ставам в 7:30 ч., което за мен това е доста ранен час, имайки предвид в късното ми лягане след работа и студийни сесии“, признава Михаела Маринова в студиото на „Тази събота и неделя“ по bTV.

Подготовката, за която разказват Михаела Маринова и Боян Арсов е тази за спектакъла „Кабаре“. А тя е повече от интензивна. Михайла Маринова, която е известна с работата си до късно в студио, споделя как тези три месеца са променили изцяло ежедневието й.

Михаела влиза в емблематичната роля на Сали Болс, позната най-вече от изпълнението на Лайза Минели. Сали е момиче на 20 години с „много силен дух“, което се бори да оцелее във времената на зараждащия се нацизъм в Германия.

Сали е лъжа мама, че отива да учи. В същност тя започва да работи в кабарето. С голо рамо и бедро. Пее, танцува, раздава се. Води много интересен, закачлив живот. За нея животът е една игра.

Дебют на театралната сцена

Това е дебют на театралната сцена за певицата , която сподели, че е изпълнена със силно вълнение. Тя признава: „Актьорската игра е много сложна... Но ще им е доста интересно да ме видят как играя. И то не себе си“.

Мечтата на Боян Арсов

Боян Арсов играе ролята на Емси Конферансието , като описва образа като „много интересен, сложен“ който е „хем част от историята, хем не съвсем“.

„Никога не съм си представял, че ще играем заедно с Михаела. И то именно в „Кабаре“, което аз много обичам от толкова години“, споделя Боян, за който участието в мюзикъла е сбъдната мечта.

Той приписва този успех на факта, че „късметът е срещата между подготовката и възможността“, като изказва благодарност към Еделина Кънева, отправила поканата към тях.

Как преминава подготовката им вижте във видеото тук:

