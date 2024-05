Победителят в тазгодишното издание на песенния конкурс " Евровизия " Немо обяви, че Швейцария се нуждае от трети пол. Изпълнителят на песента The Code беше приветстван от стотина фенове на летището в Цюрих.

Триумфът на Немо подхрани дебата за регистрирането на трети пол в Швейцария. Аз съм категорично за признаването на трети пол, каза Немо пред радио SRF. Според изпълнителя промените трябва да започнат възможно най-бързо.

Снимка: Getty Images

Швейцарският министър на правосъдието и полицията Бийт Янс покани Немо на среща за разговор по темата за правата на куиър общността.

Снимка: Eurovision Song Contest

Депутатът от дясната Швейцарска народна партия Барбара Щайнеман обяви, че е против легализирането на трети пол. Според нея всеки швейцарски гражданин има основни права и няма нужда от промяна в правната система "заради отделни хора".

Снимка: Eurovision Song Contest

В съседната на Швейцария Германия е възможен изборът на опция за пол, различен от рождения, отбелязва ДПА. По думите на Немо песента The Code е разказ за пътуване в търсене на идентичност. На сцената на "Евровизия" изпълнителят развя швейцарския национален флаг заедно с небинарното знаме.

Немо сподели, че първото нещо, което планира да направи, е да си почине в дома на родителите си.

Снимка: Instagram.com/mila_robert/

Тази година България не участва на Евровизия, но в Малмьо, Швеция, имаше българска делегация. Тя бе съставена от артисти на музикалния лейбъл East Art: певицата Мила Роберт, един от най-добрите ни гласове Тино, изгряващата звезда MONA, дебютиращият певец Мишел и младата Лидия Ганева, която ни е представяла на Детската Евровизия 2016.

„Българското участие на Евровизия тази година. Българският продуцент Kay Be (Константин Бешков) е част от създателите на песента на Марина Сати и не знам защо никой не говори за това. ITS SO GOOD“ – обяви Мила Роберт, която бе участник в "Dancing Stars".