Има биографии, които не се побират в няколко на брой страници, а изискват голям екран, приглушени светлини и силен джаз саундтрак. На 21 януари голямата певица Камелия Тодорова празнува своя 72-ри рожден ден. Но зад тази цифра не стои просто време, а един живот, изпълнен с екшън и не по-малко драма.

Любов от пръв поглед и един фатален завой

Снимка: Facebook

Годината е 1983-та. Камелия е на върха на славата си в България – тя е гласът, в който всички са влюбени. Но на един музикален фестивал в Солун съдбата я среща с Майкъл Кунстман. Това не е просто флирт, а искрата за началото на една голяма любов. Само месеци по-късно двамата предприемат най-смелия ход – бягство от реалността в страната ни. Пътят им към свободата минава през тюркоазените води на Корфу, за да ги отведе до сърцето на Италия.

Образът на Лилия Марани

Снимка: Facebook

За да оцелее в свят на шпионаж и политическо напрежение, Камелия трябва да изчезне. И го прави буквално. Тя прави радикална промяна – боядисва емблематичната си коса руса и приема нова, тайна самоличност. За италианските власти и обществото тя вече е Лилия Марани.

Докато светът я познава под загадъчното име Лилия Марани, зад затворените врати на новия й дом в Италия личният й живот разцъфва в най-чистата си форма. На 25 юли 1984 г. тишината е заменена от плача на два нови живота – раждат се нейните дъщери близначки, Рахел-Лилия и Мириам-Ребека. Майчинството се превръща в нейната най-тиха, но и най-силна роля, далеч от светлините на прожекторите и политическото преследване. И макар децата да запълват всяко кътче от сърцето й, музикалният звяр в нея отказва да мълчи. Гласът й – онзи дълбок, кадифен инструмент, познат на хиляди – не може да остане скрит зад фалшиви самоличности и домашна идилия задълго. Той е твърде мощен, за да не потърси отново пътя си към голямата сцена, този път в световен мащаб

Camy Todorow и ритъмът на Queen

Прераждането й на световната сцена е като гръм от ясно небе. Под артистичното име Camy Todorow, Камелия става първият български артист с договор с гиганта Virgin Records. През 1985 г. тя записва своя сингъл Bursting at the Seams в легендарното студио в Монтрьо. И тук идва моментът, в който историята става сюрреалистична: зад барабаните на нейната песен стои самият Роджър Тейлър от Queen.

Снимка: Facebook

Връзката й със световния рок елит не спира дотук. Камелия си спомня с усмивка за маскените балове в Мюнхен, организирани от Фреди Меркюри. „Беше грандиозно! Всички жени трябваше да са облечени като мъже и обратното“, разказва тя. Именно приятелката на Фреди – Барбара, й помага да си намери перфектния фрак, за да се впише в ексцентричния свят на великия музикант.

Срещи с Робърт де Ниро и парадоксите на славата

В личната й колекция от спомени блести и срещата й с Робърт де Ниро през 1983 г. в Москва. По това време тя вече е запечатала името си в българското кино като незабравимата Марина в „Търновската царица“, където си партнира с вече покойния Стефан Данаилов.

Финалният акорд на този период се случва в култовото Mountain Studios в Монтрьо. През 1985 г. тя записва своя сингъл „Bursting at the Seams“, а зад барабаните стои не кой да е, а самият Роджър Тейлър от Queen. Камелия Тодорова се завръща трайно в България в края на 80-те години, като постепенно възобновява участията си у нас и се налага отново като артист на българската сцена.

Любопитни факти за Камелия Тодорова

Камелия Тодорова е родена на 21 януари 1954 г. в София. В детска възраст се занимава с балет и художествена гимнастика. Като дете в дома им се говори на френски, но в юношеска възраст Камелия решава сама да започне да учи английски език. От майка си наследява любовта към класическата музика и спорта. От баща си – към чуждите езици, джаза и киното. Омъжва се за Майкъл Кунстман през 1983 година. Известно време Камелия се представя под името Лилия Марани и боядисва косата си руса. Имат две дъщери близначки, които се раждат през 25 юли 1984 година в Мюнхен. Любовта в живота на Камелия не завършва с особено щастлив край, а с тиха раздяла. Камелия Тодорова е един от малкото български изпълнители, които умишлено се отказват от масова популярност в името на свободата си.

