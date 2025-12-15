„България търси талант“ сезон 9 вече има нов зашеметяващ победител! Напрежението беше огромно, конкуренцията — безмилостна, но един много млад талант успя да грабне сърцата и вота на публиката и да спечели титлата, както и голямата награда от 90 000 лева.

Математическият гений Константин Червенков е новият носител на титлата „Талант на България”. Финалът се проведе на 14 декември 2025 г. А как спечели младото момче?

Умствена гимнастика на световно ниво

Константин Червенков изнесе представяне, което може да бъде описано само като повече от феноменално. Младият гений по ментална аритметика успя да пресметне 30 четирицифрени числа, които се сменяха на екрана за светкавичните 0,7 секунди всяко, давайки всички отговори абсолютно вярно. За да демонстрира наистина своята изключителна концентрация, докато извършваше тези сложни изчисления на ум, Константин едновременно рецитираше стихотворението „Аз съм българче“.

В добавка, неговият „десерт“ за финал включваше две задачи със събиране и изваждане, които се появяваха едновременно в различни колони на екрана. Този сложен и многопластов номер порази журито и публиката със 100% точност, затвърждавайки мястото му като най-големия талант на България за сезона.

Любопитни факти за Константин Червенков

Той е само на 10 години.

Неговият талант е ментална аритметика – той демонстрира способността да извършва сложни изчисления в съзнанието си със забележителна скорост.

Шоуто, което представи, включваше впечатляващо събиране и изваждане на трицифрени числа наум.

Журито беше силно впечатлено от уменията му и му присъди „Златен бутон“, който го класира директно за финала.

Константин спечели и голямата парична награда за сезона, която беше в размер на 90 000 лв.

Младият математик се обучава в център за развитие на деца (SmartyKids) в Гоце Делчев, където развива своите умения.

На финала на предаването се изправиха общо 12 изключителни участници, сред които Кристина Костова – кубчета Рубик, хип-хоп групата CREATORS, Петра Кирилова – въздушна акробатика, Огнян Димитров – имитатор на Майкъл Джексън, както и силни танцови и фолклорни формации. Въпреки огромната конкуренция, публиката избра да даде своята подкрепа за младия математик, чийто талант е не само зрелищен, но и изключително полезен за бъдещето. Поздравления за младия талант Константин Червенков!

Повече за финала на „България търси талант“ сезон 9 прочетете тук или вижте във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK