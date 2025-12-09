Той е на 15 години от село Алдомировци и рисува картини с гласа си! И с този талант си осигури място на финала на „България търси талант“. Днес Чавдар Илиев гостува в студиото на „Преди обед“, като пред водещия Петър Дочев сподели за емоциите от участието си в шоуто за таланти по bTV.

„Още не мога да осъзная какво ми се случи. Радвам се много за това, което се случи! Благодаря на хората, които гласуваха за мен, за таланта ми и за моята кауза“, заяви той.

„Семейството ми също е в голяма еуфория. Всички много се радват. Дори не само семейството. Приятели, познати съученици, непознати дори. Получавам много позитивна енергия от всеки, който ме срещне“, допълва Чавдар.

„Всичко започна още в пети клас. С „Хайдути“ на Христо Ботев. Реших, че ще го рецитирам все едно съм някой бунтовник. И то пък взе, че стана. И оттам тръгна всичко", каза още той.

Той си спомни за времето, в което се е запалил по рецитирането.

„Тогава ме изкараха пред всички съученици. Краката ми трепереха, бях в страшна еуфория. Не знаех какво ми се случва. И когато видях как хора плачат - гости, съученици, учители, нещо в мен прищрака. И оттогава не спирам с това, което правя“, сподели той.

„Имам силна връзка с литературата. Влизам в стихотворението. Влизам в мислите на писателя, който е написал стихотворението. Поставям се на тяхно място. Във времето, в което са били те, когато са го написали. Представям си картините, които стихотворението описва. И оттам вече идва и патоса, и емоцията“, заявява Чавдар.

„Сега в момента изучавам софтуерни и хардуерни науки. С интензивно изучаване на английски език. Няма нищо общо с поезията. Но това е първото ми хоби, играех видеоигри. Беше ми интересно програмирането, програмните езици. И оттам продължих и в тази насока“, казва той.

Чавдар допълва обаче, че може би ще се насочи към актьорското майсторство, а Юлиан Вергов е любимият му актьор: „Не, че е жури. Харесвам го много. Страшен актьор!“, категоричен е той.

Той сподели, че се подготвя се за финалите в неделя, но отказа да разкрие с какво ще участва. Предстои да разберем!

Вижте повече за "България търси талант" в следващото видео:

