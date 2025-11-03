Петимата сигурни финалисти в деветия сезон на „България търси талант“ са вече ясни!

Още във втория епизод на шоуто Николаос Цитиридис пръв натисна Златния бутон за талантливата Кристина Костова, която превъртя представите за възможностите на човешкия ум с реденето на две Рубик кубчета едновременно.

В следващите епизоди Катето Евро се трогна силно от красивия танц на влюбената двойка Ивайло и Елис, а Юлиан Вергов избра да подкрепи 7-годишния имитатор на Майкъл Джексън, Огнян Димитров. Водещите Петър и Сашо също използваха правото си на Златен бутон за децата от танцова група „Юнаци” от Стралджа.

Ето, че тази неделя и Галена най-накрая натисна своя златен бутон!

ЗЛАТНИЯТ БУТОН НА НИКОЛАОС ЦИТИРИДИС

Николаос Цитиридис натисна първия Златен бутон в този сезон на „България търси талант“. Още във втори епизод красивата и гениална Кристина Костова от София получи директно място на финалитe, след като смая журито със своите невероятни умствени възможности.

Тя показа как може да нареди едновременно две кубчета на Рубик, а също и да събира и изважда двуцифрени числа, докато подрежда за секунди въртящите се цветни квадратчета.

В края на изпълнението си Криси отправи въздействащо послание: „Нашата стойност не намалява, само защото другите не я виждат. Когато хората ни казват, че нещо е невъзможно, те говорят за собствените си способности, а не за нашите. Затова вярвайте в себе си, струва си!“.

ЗЛАТНИЯТ БУТОН НА КАТЕТО ЕВРО

Още в третия епизод на "България търси талант" зрителите станаха свидетели на истинска емоционална експлозия, след като Катерина Евро използва своя Златен бутон. Катето Евро се трогна силно от красивия танц на влюбената двойка Ивайло и Елис - техните невероятни спортни танци на сцената на "България търси талант"!

Със смесица от импулсивност и вяра в таланта, тя изпрати направо на големия финал танцовото дуо Ивайло Мартинов и Елис. Двамата влюбени впечатлиха не само журито, но и цялата публика с хармонията и уникалния синхрон в изпълнението си. Така беше даден вторият Златен бутон от журито, въпреки че беше едва началото на деветия сезон.

ЗЛАТНИЯТ БУТОН НА ВОДЕЩИТЕ

Петър Антонов и Александър Кадиев по правилата на „България търси талант“ можеха единствено заедно да натиснат златния бутон, с който да изпратят най-впечатляващото за тях изпълнение директно на финала на шоуто през декември. Моментът за това единодействие настъпи, когато водещите взеха светкавично общото си решение да подкрепят малките танцьори от мъжкия състав на училище „Св. Св. Кирил и Методий” в Стралджа.

Децата бяха доведени в шоуто от техния учител по музика Иван Петров, който започна с думите: „Нашето училище е изцяло с деца от ромски произход. Тук съм заради тяхната мечта - за да им покажа, че сцената на „България търси талант” дава неограничени възможности. Веднага след появата си момчетата се впуснаха в своя коледарски танц с увереност и сценичен хъс.

След минути вече цялата зала беше на крака, а сълзи от радост и възхищение се стичаха по лицата на журито и публиката. Енергията, с която децата изпълниха своя танц беше толкова силна, че водещите Петър Антонов и Сашо Кадиев се втурнаха в пълен синхрон, за да натиснат своя Златен бутон.

ЗЛАТНИЯТ БУТОН НА ЮЛИАН ВЕРГОВ

7-годишният Огнян Димитров, който имитира до съвършенство поп иконата Майкъл Джексън, се класира за големия финал на „България търси талант”. Юлиан Вергов се развълнува силно от изпълнението на момчето и му отдаде честта да натисне сам неговия Златен бутон.

Развълнуваният Оги заяви, че ако спечели наградата, ще направи собствен концерт на Майкъл Джексън. А от бекстейджа майката на момчето разказа, че когато е бил на 4 години, Оги е гледал именно епизод на „България търси талант”, след който е останал силно впечатлен от участник, имитиращ на Краля на попа.

ЗЛАТНИЯТ БУТОН НА ГАЛЕНА

Галена натисна последния златен бутон през настоящия сезон на любимото семейното шоу „България търси талант“ тази неделя по bTV. Певицата беше единствената досега, която все още не беше използвала правото си да класира участник директно на големия финал.

Галена се впечатли силно от феноменалния шампион по ментална аритметика Константин Червенков, който демонстрира невероятна скорост и концентрация при събирането и изваждането на трицифрени числа и му отреди директен път към големия финал.

Вижте повече за избора на Цитиридис да натисне своя "Златен бутон" в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK