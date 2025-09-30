Още в третия епизод на "България търси талант" зрителите станаха свидетели на истинска емоционална експлозия, след като Катерина Евро използва своя Златен бутон. Със смесица от импулсивност и вяра в таланта, тя изпрати направо на големия финал танцовото дуо Ивайло Мартинов и Елис.

Двамата влюбени впечатлиха не само журито, но и цялата публика с хармонията и уникалния синхрон в изпълнението си. Това е вторият Златен бутон, даден от журито този сезон, въпреки че сме едва в началото на сезона. В предишния епизод Николаос Цитиридис избра да изпрати директно на финала талантливата Кристина Костова, която демонстрира изключителни умения по нареждане на кубчето на Рубик и брилянтен ум.

Повече за Кристина - вижте тук:

Кои са Ивайло и Елис?

Вечен танц на любовта

Ивайло Мартинов, родом от Хасково, открива страстта към танците още като дете, когато баба му го води в танцово студио и заявява на всички, че един ден, нейното внуче ще бъде звезда. С времето той преодолява много предизвикателства, а животът го отвежда до Великобритания - без да знае езика, без контакти и с почти минимални средства. Там приема работа на круизен кораб, където му възлагат задачата да обучи едно от момичетата в танцовия ансамбъл за своя авторска хореография. Четири години по-късно, същото момиче - Елис вече е не само сценичната му половинка, но и негова годеница. А именно тази хореография ги отведе директно до финала на "България търси талант" със златния бутон от Катето Евро.

"Почувствах го със сърцето си, отвътре толкова ми харесахте, настръхнах цялата и ми се доплака“, споделя Катето

Талатливата двойка обича изкуството, приключенията и пътуванията

Обожават да се разхождат по Хавайските плажове.

Но едно от любимите им български кътчета е Несебър!

Често споделят със своите последователи сладки моменти зад кулисите

Винаги, когато им е скучно - танцуват! Дори и на летището...

Любимата им дестинация за почивка е Аруба.

Но любовната приказка не свършва дотук...Вижте най-романтичното предложение за брак в "България търси талант":

А как 5-годишният Самуил успя да вдигне публиката на крака - тук:

Гледайте участието на Ивайло и Елис тук и във видеото най-отгоре.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK