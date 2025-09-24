В тазгодишния сезон на „България търси талант“ едно момиче разтърси публиката и шокира журито с огромния си капацитет. Кристина Костова - момичето, което реди кубчета Рубик с лекота. Момичето, което има остър ум, но дълбока чувствителност. Един невероятен талант и брилятни постижения в speedcubing.

Трудно и е да повярва в себе си, а е толкова много. Каква е нейната история, през какви трудности е преминала и как успява да "нареди" емоциите си - прочетете по-надолу в статията.

Кристина Костова - участничката, която накара Цитиридис буквално да скочи върху златния бутон и да я изстреля директно на финал.

Но коя е тя наистина? Коя е, когато никой не я оценява?

ВЯРА

ВОЛЯ

СМИРЕНИЕ

Кристина Костова, която не се отказа от мечтите си

Талантливата Криси извървява труден път, докато стигне до момента на участието си в предаването. Отправя послание към хората да вярват в себе си – нещо, което е било голямо предизвикателство за нея в миналото. Сиви спомени за отминали дни, в които не е получавала подкрепа от никого. Когато не са виждали стойността ѝ, дарбата, добротата и смирението, които тя носи в душата си. Обиди и нападки от съученици и "приятели" – все травми, които оставят ярък отпечатък в сърцето на рубик чудото Кристина. За нея обаче нищо от това не е било причина да се откаже от нещата, които обича да прави. От мечтите си. От себе си. Тя продължава да се развива и демонстрира изключителна воля, съчетана с истинско смирение и доброта.

""Нашата стойност не намалява, защото другите не я виждат! Когато хората ни казват, че нещо е невъзможно, те говорят за собствените си способности, а не за нашите"" - силното послание, което Кристина отправя към публиката.

23-годишната Кристина се е класирала на 11-то място в света и 2-ро в България на най-голямата онлайн олимпиада по ментална аритметика. Магистър е по Бизнес аднимистрация с впечатляващ успех - Отличен 5.56. Нейни преподаватели от университета са категорични, че тя е лидер в света на менталната аритметика и speedcubing.

Какво още не знаем за нея?

Момичето, което запечатва емоции с обектива.

Освен че е безкрайно умна и талантлива, Кристина има и още една интересна страст – фотографията. Самата тя споделя снимки в Инстаграм профила си, на които се чувства щастлива с фотоапарат в ръце, и казва, че когато снима, страхът в нея изчезва.

Ум и дисциплина - студент на годината

Криси е била студент на годината за 2024, категория "Талант" в УНСС.

Студент на годината и за 2021 г. в категория "Талант" УНСС.

Приключенски дух, който я кара да влезе в ролята на пилот

Кристина влиза в ролята на пилот, обича да лети и да експерементира.

Обожава морските вълни и Гърция

Обича да пътува, а предпочитана от нея дестинация е Гърция.

През 2019 г. печели Международен турнир по скоростно нареждане на Куба на Рубик.

Магистър по Бизнес аднимистрации.

Снимка: Instagram/ @krisi_action

