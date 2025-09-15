5-годишният Самуил Тодоров открадна сърцата на зрителите на "България търси талант". Заедно със своите баща и дядо, той сподели любовта си към фолклорните танци на голямата сцена на предаването. Добруджанският танц на малкия Самуил е гледан от над 1 млн. зрители пред екрана.

Малкият Самуил Тодоров представи български фолклорен танц „Три поколения“ на сцената на "България търси талант".

Кой е Самуил?

Семейството им е голямо и всички танцуват народни танци. Още след като проходил, у Сами се появило желание да танцува. Когато бил на 2 г. е и първото му представяне на сцена. "Качи се на сцената и започна да танцува. Стана атракцията на един фолклорен фестивал във Варна" - споделя дядо му. Никой от семейството му не го задължават да танцува, той има желание и си учи танците сам.

Как реагира журито на танца?

ГАЛЕНА: Момчета, прощавайте, но аз от Самуил не си отделих очите и въобще не ви видях вас.



КАТЕТО ЕВРО: Сами, ти си страхотно дете!

ЮЛИАН ВЕРГОВ: Изпълнението не е като да ни грабне акъла, но пък ни грабна сърцето!



НИКОЛАОС ЦИТИРИДИС: От мен също имате "Да"!





