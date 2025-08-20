Броени дни преди старта на предаването „България търси талант“ Юлиан Вергов направи интервю с Катето Евро. Тя споделя личните си откровения – от най-голямото разочарование, което не би простила в предаването до „златния бутон“ в живота си.

Катето Евро влиза в новия сезон на предаването с неподправеното си чувство за хумор и емоционалност. Тя не крие и високите критерии, които ще трябва да покриват участниците. За нея сцената е място, на което талантът трябва да се показва искрено и смело, а публиката – да усеща, че пред нея стои човек, който прави всичко от сърце.

Катето Евро откровено споделя за това кой е „златният бутон“ в живота й. Без дори да се замисли тя казва, че това е синът й Александър Кадиев. А в допълнение добавя и внучка си - малката Кати.

Съветите на Катето Евро към участниците в „България търси талант“

Да са подготвени

Да правят всичко от душа и сърце

Да са спокойни пред публика, за да разкрият таланта си

Новият сезон на „България търси талант“ започва през есента на 2025 г. Към журито се присъединяват популярните лица Катето Евро, Галена, Юлиан Вергов и Николаос Цитиридис.

Александър Кадиев и малката Кати в студиото на „Преди обед“ вижте във видеото ето тук:

