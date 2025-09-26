Мирослав Василев взриви ефира и разплака публиката с предложение за брак по време на участието си в "България търси талант". Певецът извика на сцената своята любима и падна на колене пред нея, което разчувства изключително много членовете на журито, публиката в залата стана на крака, а нищо неподозиращата Силвия избухна в сълзи - не от тъга, а от щастие.

Любов като по филмите - едно "да", което променя всичко

Музикантът Мирослав повика на сцената своята половинка Силвия, докато изпълняваше авторското си парче, написано за нея и вдъхновено от голямата им любов.

"Имам само един въпрос към теб..." - пееше Миро

Кулминацията настъпи, когато в края на парчето той падна на колене пред своята възлюбена и, пеейки, поднесе малка кутийка с блестящ диамантен пръстен. В този момент момичето се разтрепери от вълнение, клекна до Мирослав и му каза най-смелото и категорично "Да!" на света.

„Сиси е най-добрият човек, когото познавам. Тя е от онези принцеси, които, докато вървят в някоя сива гора, около тях всичко разцъфва“ – сподели Мирослав с обич и топлота за своята избраница.

Двамата влюбени наистина успяха да разтърсят сцената на "България търси талант", а Василев получи своето одобрение и от всички членове в журито. С любимата жена и музикален талант - той определено ще покорява нови и прекрасни върхове.

