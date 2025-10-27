Едно 7-годишно момченце успя да плени публиката на „България търси талант“ не само с уменията си, но и с изключителната харизма, която малко деца на неговата възраст притежават. Огнян Димитров заслужено спечели златния бутон, а развълнуваният Юлиан Вергов отстъпи мястото си, за да може малкият Оги сам да го натисне.

Кой е Оги Димитров и с какво впечатли сцената

Само на 7 години, Оги от София имитира Майкъл Джексън с лекота и дори направи популярната „лунна походка“, оставяйки публиката истински впечатлена от уменията му. Със сигурност той не само повтори някои от най-запомнящите се и отличителни движения на Краля на попа, но го направи по своя детски начин – с усмивка и харизма, които се помнят. Освен танците, Оги е многостранно развито музикално дете, като свири на китара и пее в радиохор.

Снимка: bTV

Как започва всичко

Всичко започва от гледането на телевизия. Огнян се впечатлява от друг имитатор на Майкъл Джексън, който участва в „България търси талант“ и започва да гледа видеа и да се упражнява. Тогава той е само на 4, но вече знае, че иска да танцува по този начин.

Родителите купуват шапки, костюми, ръкавици и дори поръчват на шивач специално облекло, за да се въплъти момченцето още по-добре в образа на поп иконата.

Оги започва сам да танцува – затваря се в стаята си, пуска си музика и започва да се упражнява.

Любимите му храни са шкембе чорба и свински уши и споделя, че никой не е малък за шкембе чорба, но не е сигурен дали самият Майкъл Джексън харесвал тези храни.

„Ти си национално богатство“ и „Страхотен си!“, възкликнаха водещите на шоуто Александър Кадиев и Петър Антонов, още преди да са видели на какво е способен малкият имитатор.

Златният бутон

Очарователният Оги успя да вдигне публиката на крака. А журито не скри емоциите си:

„Колко е малък и сладък“ – възкликна Николаос Цитиридис.

„Дай го тук да го нацелуваме“ – допълни Катето Евро.

„Сега знаеш ли какво ще направим с теб? Натисни ето тук!“, помоли Юлиян Вергов малкият Оги, който натисна златния бутон, което го изпрати директно на финал.

Снимка: bTV

„Феноменален е, само на 7 години, а е толкова пластичен и толкова отдаден на това нещо и същевременно беше изпипал всяко едно негово движение до съвършенство. Вярвам, че на финала ще е съвършен“, аргументира избора си да натисне златния бутон Вергов.

Вижте изпълнението на Огнян в "България търси талант":

