Боян е на 12 г. и обича да готви. Страстта му открива и развива прабаба му. Обича да готви и солено, и сладко и обожава млечната майонеза Катето Евро. 4 г. чака, за да се види с нея, защото е впечатлен от факта, че тя обича деца.



"Много обичам да ям. Ако храната беше човек, щях да се оженя! - споделя искрено момчето.

Поднася на журито маслен кекс с плодове - вкусен и сочен по неговите думи. За него сладкишът не е подкуп, а подарък, за да могат членовете на журито си хапват и да им е сладко на стомаха, както и на ушите.

Боян пее от 6 г. По пеенето го запалва дядо му, който свири на акоредон. Любимият му певец е Тодор Колев. Мечтае да стане актьор, готвач или лекар. Обича и автобуси, така че професията шофьор на автобус е нещо, с което също би се занимавал.

Журито не успя да скрие вълнението си, както и комплиментите към Боян:

Велик човек!

Върхът!

Боянчо е разкошен!

Едно от най-талантливите деца в този сезон!

Как се представи в "България търси талант" и пее ли добре - вижте във видеото.