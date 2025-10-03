Над 70 милиона гледания само за два дни достигна изпълнението на пантомима на Арина Шило от последния излъчен епизод на "България търси талант". Реакциите към видеото в социалните мрежи продължават да растат.

Арина Шило се превърна в сензация в каналите на шоуто в социалните мрежи и е доказателство, че талантът наистина е „Без граници“, каквото е мотото на сезона.

Гледайте във видеото.

Коя е Арина Шило?

Акробат, актриса, мим. Тя се казва Арина и е от Украйна. Още на 7 години показва таланта си на сцена в представленията "Пломбир" и "Комарик Зюзя". Първите режисьори, скоито работи, са Николай Николаевич и Татьяна Борисовна. Участията на Арина са както солови, така и в трупи. През 2019 г. е част от представлението "Бременските музиканти", а с изпълнението си в "България търси талант" печели първо място на национален конкурс в Пловдив, в категория Пантомима.



В свободното си време използва артистичните си заложби за друго - работи като аниматор с деца.

Със същото изпълнение, но в Бургас, подгрява публиката на премиерата на филма на Мария Бакалова "Това, което остава".

Какво да очакваме в следващия епизод на "България търси талант"?

„Гинес“ рекордьори ще демонстрират невиждана въздушна хореография в новия епизод на „България търси талант“. И още - любов във въздуха, вентрология и японски куклен театър. Двойката акробати ще спечели възхищението на журито със своята летяща любов, майсторство и сложността на изпълнението си.

За първи път в новия сезон на предаването на сцената ще излязат и вентролози с оригинална авторска постановка, която ще зареди с положителни емоции журито, публиката, водещите и зрителите пред телевизионния екран.



В съревнованието за голямата награда от 90 000 лв. ще се включат също и представителите на единствената българска трупа, заслужила признанието да управлява автентични японски театрални кукли. Освен тях, зрителите ще могат да се потопят в света на магията, цирковото изкуство, музиката и танца.



Ще излязат и няколко участници, които въпреки високото си самочувствие, ще останат разочаровани от оценката на журито и реакцията на публиката.



Забавните емоции ще се редуват с моменти на напрежение, а една непредвидена техническа ситуация зад кулисите и на сцената ще вдигне адреналина в неделната вечер.

3 изключителни изпълнения, които не бива да пропускате

Двамата влюбени впечатлиха не само журито, но и цялата публика на "България търси талант" с хармонията и уникалния синхрон в изпълнението си. Изпълнението на Ивайло и Елис беше повече от впечатляващо.

Ивайло Мартинов, родом от Хасково, открива страстта към танците още като дете, когато баба му го води в танцово студио и заявява на всички, че един ден, нейното внуче ще бъде звезда. С времето той преодолява много предизвикателства, а животът го отвежда до Великобритания - без да знае езика, без контакти и с почти минимални средства. Там приема работа на круизен кораб, където му възлагат задачата да обучи едно от момичетата в танцовия ансамбъл за своя авторска хореография. Четири години по-късно, същото момиче - Елис вече е не само сценичната му половинка, но и негова годеница. А именно тази хореография ги отведе директно до финала на "България търси талант" със златния бутон от Катето Евро.

Кристина Костова удиви всички с неземните си умения. Водещият Николаос Цитиридис, който традиционно запазва хладнокръвие, докато оценява талантите, натисна Златния бутон след изпълнението й, което разтърси не само публиката, но и цялото жури. Кристина Костова от София изуми журито с невероятен интелект и бързина. Младото момиче смая всички в залата с огромния си капацитет - Кристина успя да нареди успоредно две кубчета Рубик, по едно във всяка ръка. Това уникално явление накара Цитиридис буквално да скочи върху Златния бутон, а огромното възхищение си личеше по яркия блясък в очите му.

5-годишният Самуил спечели сърцата на феновете с добруджански танц в "България търси талант". Над 1 млн. зрители го гледаха от екрана. Семейството му е голямо и всички танцуват народни танци. Още след като проходил, у Сами се появило желание да танцува. Когато бил на 2 г. е и първото му представяне на сцена. "Качи се на сцената и започна да танцува. Стана атракцията на един фолклорен фестивал във Варна" - споделя дядо му. Никой от семейството му не го задължават да танцува, той има желание и си учи танците сам.

