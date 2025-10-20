Две млади момчета от Пловдив успяха да впечатлят всички в „България търси талант“, като показаха изключителни знания за държавите по света, тяхното разположение, столици и флагове. И това съвсем не е всичко – оказа се, че те не само знаят какво е анклав, но и колко точно такива държави има по света, както и кои са те. И за да е още по-интересно – двамата приятели са футболисти, които са готови да разбиват клишета за умствените възможности на спортистите.

Кой е Александър

Александър Паунов е от Пловдив и е на 13 години. Занимава се с футбол от 7-8 години. Иска да играе за националния отбор по футбол, както и за Ливърпул или Барселона.

Кой е Стелиан

Стелиан Стоянов е на 12 години, също от Пловдив. Пали се по футбола, благодарение на брат си – от малък ходи на неговите мачове и започва да му харесва да тренира и се записва при неговия треньор.

Двамата са приятели, които са обединени от обща страст – футбола. И двамата са вратари и освен това демонстрираха знания, с които могат да се гордеят истински.

Снимка: bTV

„Според хората, футболистите са глупави, но ние сме тук, за да докажем, че не е така. Ние сме умни футболисти!“, категоричен е Александър, а Стелиян допълни с истински хъс за победа „Нямаме търпение да се качим на сцената на „България търси талант“, за да покажем какво можем и да се запознаем с Галена!“

Какъв беше коронният им номер

Двамата си подаваха пасове, но не това беше коронният им номер – младите футболисти показаха, че знаят всички флагове, столици и къде се намират държавите по света.

"Те обикновено футболистите не ги знаят тези работи", коментира Галена с недоверие.

С помощта на таблети и на случаен принцип журито избра знаме на държава, а Стелиан без колебание посочи коя е тя – Молдова със столица Кишинев. Александър пък веднага позна къде се намира страната – в Европа, на Балканския полуостров и посочи точното местоположение.

Следващата държава, която успяха да познаят е Катар със столица Доха и се намира в Азия, на Арабския полуостров.

Двамата приятели и футболисти демонстрираха, че умеят да разпознаят всичко наобратно – Галена ги попита коя е страната с номер 136 на картата. Александър и Стелиан познаха, че това е Кения и описаха как изглежда нейният флаг.

Как двамата футболисти впечатлиха истински Юлиан Вергов

Юлиян Вергор реши да затрудни участниците, като ги попита къде се намира кралство Есватини. Двамата не се замислиха и веднага посочиха Африка, като уточниха, че страната граничи с Южна Африка и Малави. Столицата е Мбабане, побърза да уточни Стелиан.

Снимка: bTV

Вергов лично стана, за да стисне ръцете на двамата знаещи младежи, които безапелационно доказаха, че не всички футболисти се съсредоточават само върху спорта и тренировките. И това съвсем не е всичко, след като актьорът обясни какво означава анклав (държава, обкръжена от всички страни с територия на чужда държава), той попита младите пловдивчани колко анклава има в света. Стелиан не само позна точната цифра, но и ги назова – Лесото, Сан Марино и Ватикана.

„Браво, аплодисменти!“, възкликнаха всичко от журито на предаването, а публиката възнагради с ръкопляскане двете знаещи момчета.

Съвсем заслужено 13-годишният Александър и 12-годишният Стелиан получиха 4 категорични „Да“ от журито.

Вижте как се представиха пловдивските гениални футболисти във видеото:

