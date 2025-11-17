Вълнуващо музикално изпълнение разтърси сцената на "България търси талант", като 12-годишната Сияна Зонева буквално смая журито.

"Мюзикълът най-силно ме тегли, защото там мога да изразя чувство, не само да покажа певчески умения, а и актьорски", каза Сияна.

"Искам да съм известна певица, моите песни да се слушат от всички хора в България", заяви тя.

„Ще пея и ще се представя с песента "The Girl in 14G“, каза Сияна при излизането си на сцената.

„Искам да ни пръсне мозъка“, каза Николаос Цитиридис преди изпълнението й.

„Просто се насладих на твоито изпълнение, все едно съм на мюзикъл, пееш зверски добре. Емоциите приливаха в теб. Без думи съм, наистина!“, не скри вълнението си Галена.

Вижте пътят на Сияна до голямата сцена на шоуто за таланти по bTV!

Сияна Зонева е родом от Карлово, където учи в СУ „Васил Левски“.

Пее в музикалната школа „Карловойс“, където е солист от 2019 г. Освен пеене, Сияна учи и пиано - взема уроци при д-р Илияна Червенакова в читалище „Васил Левски“ в Хисаря.

Тя е член на „Клуб 2023“ към Фондация „Димитър Бербатов“, който подкрепя талантливите деца.

През годините постига големи фестивални успехи. През 2025 г. печели първа награда на „Детски Пирин Фолк“ в Сандански с песента „Елено, керко“. Аранжиментът на песента „Елено, керко“ (с която печели Награда на Пирин Фолк) е направен от Сашо Велков.

На Международния фолклорен фестивал „Фолклорен извор“ в село Царевец, тя получава наградата „Гласът на Фолклорен извор“. На фестивала тя впечатлява с изпълнението на народната песен „Аврам Зорница думаше“.

Сияна има авторски песни и видеоклипове - сред тях „Аплодисменти“ и „Иде пролет“.

Според информация на Детски Пирин Фолк, тя е участвала в много национални и международни конкурси, като е спечелила десетки медали и купи.

По данни от нейния профил, тя има над 19 купи, 2 плакета и над 100 медала, като около 90% от тях са златни.

Сияна е имала покани за участие в музикални конкурси в Румъния, Италия и Гърция.

На 4 юни 2025 г. тя участва в концерт в Стара Загора по покана на Деси Добрева, където пее на турнето „Гиздрава“.

Вижте повече за изпълнението на Сияна в "България търси талант" в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK