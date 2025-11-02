Големи световни звезди проявиха интерес към шоуто „България търси талант“ по bTV! Някои от най-ярките таланти, стъпили на родната ни сцена, са оставили следа в интернет пространството, която е достигнала и до най-известните личности в цял свят.

Сред последните харесвания в официалния Instagram профил на предаването се открояват две впечатляващи имена: Никол Шерцингер и Мей Мъск, майката на Илон Мъск.

Никол Шерцингер, позната като фронтдама на The Pussycat Dolls и популярна телевизионна звезда, е харесала едно от видеата на шоуто, споделено в официалния профил на „България търси талант“, в което артистката Арина Шило изпълнява пантомима.

Снимка: Screenshot

Изпълнението ѝ достигна рекордните над 70 милиона гледания в социалните мрежи и почти 3 милиона харесвания!

Може би не е изненада, че певицата проявява интерес към България и българските таланти - все пак тя дълго време имаше връзка с нашия тенис ас Григор Димитров. Изглежда, че любовта ѝ към България остава жива, дори и след раздялата, а интересът ѝ към шоуто показва, че продължава да следи какво се случва у нас.

Същевременно Мей Мъск, супермодел и вдъхновяваща фигура в модния свят, също е оставила своя „like“ на друго видео от формата.

Снимка: Screenshot

Изглежда дуо "Disar" и тяхното красиво изпълнение на въздушна акробатика е впечатлило майката на бизнесмена Илон Мъск.

Така звездният интерес към българския формат за таланти отново показва, че добрите изпълнения и вдъхновяващите истории от сцената на шоуто надхвърлят границите на България.

