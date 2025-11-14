Последният епизод от кастингите на любимото семейно шоу „България търси талант“, тази неделя от 20:00 ч. по bTV, ще е решаващ за всички участници, които са продължили напред с повече от две „Да“ от журито. Няколко интересни, оригинални, впечатляващи и дори комични изпълнения ще се опитат да спечелят одобрението на Катето Евро, Галена, Юлиан Вергов и Николаос в „последния влак“ към полуфиналите, които започват на живо от следващата неделя.

В последния кастинг епизод ще има авторска музика, стендъп комедия, въздушна акробатика, танци, изобразително изкуство, а накрая ще дойде ред и на финалната селекция на участниците и ще стане ясно кои от тях ще продължат напред. На полуфиналите вече ги очакват талантите с 5-те златни бутона, получени от членовете на журито и от водещите – Сашо и Петър, през сезона.

Снимка: BTV Media Group / Цецо Мирчев

След огромния брой явили се на кастингите таланти, както и многобройните изпълнения, които получиха по 3 или 4 пъти „Да“ от журито, пред звездната четворка стои нелеката задача да отсее кои да бъдат окончателните 36 полуфиналисти, които ще стъпят на сцената в предстоящите три полуфинала на живо. Николаос, Юли, Катето и Галена ще трябва да свикат „извънредно заседание“, за да решат съдбата на участниците в деветия сезон на „България търси талант“ и да определят кои от тях ще продължат да се борят за наградата от 90 000 лв.

Дали този важен момент ще протече спокойно или ще предизвика нова доза искри между представителите на журито, предстои да разберем тази неделя, от 20:00 ч., по bTV.

Снимка: BTV Media Group / Цецо Мирчев

А от следващата неделя, 23 ноември, шоуто ще навлезе в нова, решителна фаза, в която съдбата на участниците ще премине изцяло в ръцете на зрителите и техните гласове. Полуфиналите на живо ще бъдат в три последователни недели - от 20:00 ч. по bTV, а зрителите са тези, които ще определят, чрез sms гласуване кои таланти ще стъпят на сцената на големия финал – на 14 декември. Пак те ще определят и победителя в деветия сезон на „България търси талант“.

Не пропускайте последния кастинг епизод на „България търси талант“ тази неделя, точно в 20 ч. по bTV.

Всичко за шоуто можете да следите в страницата на предаването и в каналите му в социалните мрежи – Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.

„България търси талант“ се заснема съобразно зелените практики за устойчива телевизионна и филмова индустрия, верифицирани от ALBERT в сътрудничество с BAFTA.

