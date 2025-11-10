След като успя да спечели сърцата на журито в „България търси талант“ и получи четири категорични „Да“, Димитър Мирчев разкрива защо майка му е най-голямата му муза и каква е истината зад „любовната история без щастлив край“.

Димитър Мирчев е млад артист, чието име много бързо стана синоним на феноменално изпълнение. Световният шампион по съвременна танцова техника успя да докосне стотици хора, превръщайки личната си любовна история в шедьовър на сцената. В специално интервю за Ladyzone.bg, той разкрива пътя си от детските мечти, през критиките, до голямата си цел извън прожекторите.

От класически балет до въздушна акробатика

Въпреки че вече е известен с експлозивната си съвременна техника и въздушна акробатика, началото му е съвсем различно. Димитър разказва, че още като дете е търсил светлините на прожекторите.

„Всяко дете мечтае да бъде забелязано, както и аз. Желаех да бъда много известен, по думи на родителите ми“, споделя той.

Но първата му среща с танца е предизвикателна. За пръв пък той среща изкуството в залата по класическия балет, където му е доста скучно. Той мечтае за нещо различно, бягащо от строгия стереотип на техниката и дори помни как импровизира различни движения преди всяка тренировка.

„Съвременния танц ме откри в правилното време, а въздушната акробатика допълни качествата ми на артист в последствие“, обяснява Димитър.

Любов и лоялност

Танцът за „любов без щастлив край“ повдигна много въпроси за личния живот на Димитър. Той е категоричен, че е научил ценни уроци. Тази история го научава на много важни уроци, показва му какво няма да толерира в бъдеще и как да отсява хората, които го заобикалят.

„За момента фокуса ми е върху мен самия, академично и кариерно развитие и смятам, че правилният човек сам ще се появи в живота ми“, казва той.

Когато го питаме за най-голямата му подкрепа, отговорът му е много бърз и категоричен. Той споделя за жената, която винаги го вдъхновява…

„Моята най-голяма муза и подкрепа е майка ми, която е неотлъчно до мен при всяко изпитание“, казва Димитър.

„Музикант къща не храни“

Димитър Мирчев с широка усмивка и шеговит тон коментира и известната българска поговорка.

„Аз лично също съм съгласен с тази поговорка“, смее се той. Родителите му винаги са го подкрепяли, защото те знаят, че образованието му върви ръка за ръка с музиката и изкуството.

Димитър признава, че не търси чуждо одобрение, особено когато създава, и това е неговият ключ към успеха.

„Колкото и самовлюбено да прозвучи, най-важно е моето собствено мнение и доста често не показвам финализиран продукт преди да е готов“, обяснява той.

За Димитър няма разлика между живота и сцената – това е неговият начин да постигне вътрешен мир.

„Сценичната ми емоционалност е породена в ежедневието ми. Това, което съм аз на сцената, съм аз и в живота. За мен това е нормалното и показвайки го, се чувствам спокоен“, казва той.

Когато не е на сцената, Димитър предпочита спокойствието. Той прекарва много малко време вкъщи. Когато все пак му остане малко свободно време, обича да разпуска. А как го прави? „Сам, на по-тихо място, само с мислите си“.

Житейски урок и бъдещи планове

Димитър има ясно послание към младите хора, които се страхуват да следват мечтите си. най-важно според него е неговите връстници да не се страхуват от хорското мнение. Той живее с ясното съзнание, че винаги ще се намери някой, който иска да изпъкне за чужда сметка...

„Когато си достатъчно самоуверен във възможностите си, спънките се приемат като едно прекрачено стъпало по пътя към успеха“, казва той.

А бъдещето му е изненадващо: „След пет години се виждам като успял уеб дизайнер, тъй като това следвам в момента. Желая да пренеса умението си да създавам в различна сфера, която обединява креативността и интелекта перфектно. А сцената винаги ще остане част от моя живот“.

