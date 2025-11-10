Когато Галена е обещала нещо - изпълнява обещанията си. В "България търси талант" фолк дивата беше обещала, че ще изпълни нещо на живо. И го направи! Направи го така, както тя умее - взривяващо!

"Стара каравана" е не просто песен. Изпълнението й се превърна в причина Юлиян Вергов да натисне златния бутон за Галена.

"Виж я, като момиченце е! Много е яко! едно малко момиченце" - коментираха помежду си Kатето Евтро и Николаос Цитиридис, докато Галена излизаше на сцената на предаването.

Обещах една лятна песен - за настроение и още нещо!

Галена започна изпълнението си със закачка, препратка към песен, с която Катето Евро остава известна и до днес. Изпълнението си на италианския хит Che Sara във филма "Оркестър без име” тя анонсира с фразата "Ще изпея една песен, в която се говори за любов, раздяла и още нещо...”.

Вълнуващата й биография носи същото име "Катерина Евро… и още нещо".

"Обещах една лятна песен - за настроение и още нещо..." - обяви Галена.

Как вдигна публиката на краката и накара Цитиридис да танцува - вижте във видеото.

