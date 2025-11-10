Галена и Euphoria 2025 - концертът, който ще се помни дълго! Повече от 3 часа фолк певицата не спря да забавлява феновете, напълнили залата. А емоциите и коментарите за невероятната енергия не спират!

Азис за Галена: Обожавам те!

Азис бе една от гост звездите на шоуто, с което то получи още повече блясък.

"Ти промени музикалната сцена в България ЗАВИНАГИ!" - написа след това фолк звездата. Двамата с Галена имат дългогодишно приятелство, което ги сближава изключително много. А близостта им не е само на сцената. Азис не веднъж е споделял, че двамата са достатъчно близки, за да споделят трудности и радости и да са сигурни, че другият няма да ги издаде.

"Какво щастие е точно ТИ да си най-добрата ми приятелка и да съм до теб във всеки един момент от работата по този велик концерт! Да те виждам без грим, да те прегръщам по анцуг, да се храним от една чиния и да споделяме страховете си един пред друг, знаейки, че никога друг няма да научи за тях!"

Готвенето наистина е една от страстите на Азис, която той често споделя в социалните си мрежи. За специалния режим на хранене на Галена, той й е приготвял кифлички без брашно. Азис признава, че концертът на Галена е "революция" и е уверен, че трябва да влезе в учебниците, като пример за професионализъм.

Галена и Преслава - тя нашата любов е за награда!

Невиждана сценография, над 40 танцьори и режисура, за която отговаря човекът оркестър Рафи Бохосян. Но нищо от това нямаше да е същото, ако Галена не беше съпътствана на сцената от една от близките си приятелки - Преслава.

"А зад кулисите биха се хванали за косите!" - гласяха някои от коментарите към разпространените снимки от изпълнението в мрежата. Неясна информация за личните отношения на известните винаги ще има. По-важното е, когато се изпратвиш на сцената да можеш ясно да се заявиш с глас и позиция. А в случая и Галена, и Преслава умеят това. Облечени в атрактивни тоалети двете за първи път изпълниха заедно песента “За награда” на живо.

Фики, Цветелина Янева, Малина, ДесиСлава, DJ Дамян и още

20 години на сцена означава още много поканени приятели от бранша, които да споделят емоцията и да вдигнат градуса за публиката. Фики беше един от специалните гости за дует на концерта.

Песните "Сто живота” и "В твоите очи" зарадваха всички фенове в залата, в съвместно изпълнение с ДесиСлава.

Галена и Малина пък взривиха залата с "Мой".

"Благодаря, че имах възможността отново да пея с вас! Благодаря, че бях част от този прекрасен за мен концерт Галена" - сподели Цветелина Янева.

Със сина си Алекс пък изпяха заедно "Хавана Тропикана". Въпреки огромната подготовка и вълнението от събитието, Галена изживява и един истински майчински кошмар часове преди да излезе на сцената. Синът й Александър пада на сцената по време на репетиция и си чупи един от предните зъби. Въпреки това и двамата продължиха с участието си в събитието, като пяха заедно.

На финала Галена се разчувства и се обърна към тези, които я мразят:

"Аз просто пея и забавлявам хората. Но и вас, пак ви обичам! Обичайте се, хора! Музиката е, за да събира хората. А благодарение на музиката сме толкова много хора тук. Няма да ви броя. Не обичам цифрите. За мен сте много и сте много специални!"

За тези, които не успяха да присъстват на концерт-спектакъла „Еуфория“, той ще бъде излъчен по bTV в новогодишната нощ!

Изпълнението на Галена в "Гласът на България" - вижте тук.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK