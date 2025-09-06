Попфолк певицата Преслава отдавна се е доказала като една от най-успешните звезди в България. С каквото и да се захване, всичко ѝ се получава. Дори и нещо, привидно толкова лесно, като изкачването на планински връх.

А всъщност покоряването на върхове изисква усилия и подготовка. В преносен и в буквален смисъл. Затова може само да адмирираме Преслава за това, че за втори път достига най-високия връх в България – Мусала.

За постижението си се похвали самата изпълнителка в социалните мрежи.

Към поредицата от снимки, на които позира сред планинки пейзажи, спиращи дъха, тя пише емоционалното послание: „Второ изкачване на връх Мусала. Понякога пътеката е същата, но усещането е напълно ново. Вторият път беше по-тих, по-осъзнат и още по-красив. Вятърът горе те пречиства, а гледката ти напомня колко е малък човекът и колко голяма е природата. Щастлива съм, че отново стъпих на най-високата точка на Балканите и си подарих този момент!“

От снимките става ясно, че компания в нелекия път към върха на Рила планина ѝ прави най-близкият човек – любимият ѝ Павел.

В началото на лятото Преслава отбеляза 41-я си рожден ден. Факт, който не само че не притесни по никакъв начин певицата, но дори напротив – тя сподели, че напълно приема възрастта си и я прегръща с усмивка. Защото знае, че е постигнала много за годините си - музиката ѝ продължава да радва хиляди хора и има любовта на близките си. Които са до нея по пътя към върха.

Още моменти от живота на Преслава, за които е споделяла самата изпълнителка, гледайте видеото:



