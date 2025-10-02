Азис - истински, смел и откровен. Изпълнителят, който не се страхува да оголи душата си пред света, гостува на Петя Дикова в COOLt, за да сподели онова, което е останало недоразказано в живота му.

"Аз мога да си позволя да правя каквото си искам и не ме е срам. Няма нищо по-хубаво от това да изразяваш свободно себе си. Мога да се смея, мога да плача и да играя кючек. А мога и народни танци, май", откровено споделя Азис.

Колко корекции има Азис?

Певецът разкрива пред Петя Дикова, че никога не е играл роля в живота си. Винаги е следвал сърцето си, извън фалша и преструвките. Изразявал е себе си смело и свободно - без да се страхува от своята артистична чувствителност.

"Кое да съм изиграл? Че съм гей? Ами, не съм го изиграл - аз съм гей. Че плача? Аз мога да се разплача още сега, ако ме засегнеш с нещо", напълно откровено признава той.

Азис споделя и че не се притеснява да говори за корекциите, които има. Колко операции точно има - вижте във видеото. Признава, че са коригирани веждите, устните и дори ушите му. Но най-голямата свобода е да бъдеш себе си и да не се притесняваш от това, което си.

Защо жените с корекции са по-сочни?

За корекциите и тенденциите при жените, талантливият изпълнител е категоричен:

"Жените с корекции са много по-вкусни на мъжете ни! Винаги обърнатата зурла на жената ще събуди животинското в теб. Това дойде от Америка", заявява той.

Дъщерята на Азис

Любимецът на многобройната публика дори споделя, че напоследък общува с много повече жени, които определено успяват да събудят възхищение у него. Когато става въпрос за неговата дъщеря обаче, Азис е категоричен, че държи тя да не бъде нахална и нагла, да казва благодаря и да говори с хората на "вие".

Певецът подготвя грандиозен концерт на 13 и 14 февруари в Арена 8888 , където ще зарадва публиката със зрелищно шоу. "В един момент ще видите онзи Азис, за който света написа. Ще бъда много уплашен, но ще дам огромна любов на хората" - казва той.

Вижте повече във видеото.

