Българската публика стана свидетел на невиждан досега музикален спектакъл! Попфолк дивата Галена изнася своя първи грандиозен самостоятелен концерт-спектакъл – „Еуфория“ – в София.

С невиждана сценография, над 40 танцьори, избрани със специален кастинг, и режисура, за която отговаря човекът-оркестър Рафи Бохосян, Галена поднесе на феновете си шоу от световна класа. Но освен блясъка, светлините и хитовете, певицата докосва публиката с най-личната и трогателна история на вечерта.

Концертът „Еуфория“ е първият по рода си самостоятелен спектакъл на попфолк изпълнител в най-голямата зала в България, демонстрирайки нови, световни стандарти в шоубизнеса у нас.

На сцената Галена не излиза сама – тя прави емоционален дует с малкия си син Алекс, чиято мечта се сбъдва пред хиляди хора, въпреки инцидента му часове по-рано.

Грандиозното шоу е записано и ще бъде излъчено по bTV в празничната Новогодишна нощ.

Майчински кошмар преди голямата сцена

Въпреки огромната подготовка и вълнението от историческото събитие, Галена изживява и един истински майчински кошмар часове преди да излезе на сцената. Самата тя, с усмивка, но и с огромна сила, разказва на хилядите си фенове, че малкият й син – Александър е паднал на сцената по време на репетиция и си е счупил един от предните зъби.

Този емоционален момент не успява да сломи певицата. Вместо да се скрие зад завесите, тя излиза, споделя болката си и демонстрира невероятна майчина и професионална сила.

Кулминацията на емоцията настъпва, когато на сцената до Галена излиза именно малкият Алекс. Момчето осъществява най-голямата си мечта – да пее пред толкова много хора, ставайки най-смелото момче на вечерта.

Спекулации за Джей Ло

Няколко дни преди концерта, а и непосредствено след него, социалните мрежи и интернет пространството бяха залети от спекулации. Редица потребители коментират, че стилът на концерта, както и някои от визиите на Галена – особено един от сценичните й костюми, копират елементи от шоутата на световната звезда Дженифър Лопес.

Въпреки тези слухове, българската публика имаше възможността да види мащабен и запомнящ се спектакъл, който безспорно ще остане в историята на родната музика. Галена и екипът й доказаха, че могат да създадат шоу, което е близко до световните стандарти.

Новогодишно излъчване

Сред стотиците фенове, които изпълват залата, се открояват и много известни личности. На концерта присъстват колеги и приятели на Галена, сред които Есил Дюран, певицата DARA, Преслава, Глория и Атанас Колев.

За тези, които не успяха да присъстват, имаме хубава новина. Концертът-спектакъл „Еуфория“ на Галена ще бъде излъчен по bTV в Новогодишната нощ!

Галена извън светлините на прожекторите

Певицата Галена и нейният дългогодишен партньор, бизнесменът Галин Анастасов, имат двама сина. Първото им дете е Стефан, роден около 2009 г., а вторият им син е Александър, роден през 2017 г., който е и героят на тази специална за Галена вечер. Въпреки че двамата не са официално женени, певицата многократно е споделяла, че бракът не е приоритет, тъй като с раждането на децата си те вече "два пъти са се разписали" един пред друг. Певицата е категорична, че семейството е нейната крепост, но не планира трето дете към момента, посвещавайки се на кариерата и възпитанието на момчетата си.

