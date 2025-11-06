Голямото музикално събитие на сезона - концертът на Галена "Euphoria", вече набира скорост, а подготовката кипи с пълна сила. Сред най-близките ѝ приятели и колеги, които са неотлъчно до нея, е и Азис, с когото я свързва дългогодишно приятелство и взаимно уважение на сцената.
Подготовката за концерта очевидно е не само професионално, но и емоционално преживяване за екипа. Азис изглежда в страхотно настроение и дори позира с тениска, посветена на Галена и нейното предстоящо шоу - символ на приятелството помежду им и артистична солидарност.
Под публикацията си със снимки от репетициите, "кралят на попфолка" написа в Instagram:
"Няма такъв кеф да репетираш с любимия човек, виждайки какви грандиозни неща е подготвил! Леко съм стресиран от мащаба."
Певецът сподели още няколко техни кадъра, които показват както моментите на заслужена почивка, така и топлата им връзка встрани от светлините на прожекторите.
На една от снимките те позират усмихнати в стилна обстановка, а в друга кадърът улавя жест на близост и подкрепа - преплетени ръце.
На масата пред тях се виждат вкусни ястия и домашни туршии – дори и в напрегнатите дни преди голямото събитие, звездите намират време за уют, смях и споделени мигове.
Феновете очакват с нетърпение технихните изпълнения и коментират с възхищение техните снимки:
"Прекрасни сте и двамата! Невероятен тандем!"
"Ще взривите публиката!"
"Броим часовете!"
"Кралят и Кралицата"
Азис в предаването "120 минути" - вижте в следващото видео.
