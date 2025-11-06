Голямото музикално събитие на сезона - концертът на Галена "Euphoria", вече набира скорост, а подготовката кипи с пълна сила. Сред най-близките ѝ приятели и колеги, които са неотлъчно до нея, е и Азис, с когото я свързва дългогодишно приятелство и взаимно уважение на сцената.

Подготовката за концерта очевидно е не само професионално, но и емоционално преживяване за екипа. Азис изглежда в страхотно настроение и дори позира с тениска, посветена на Галена и нейното предстоящо шоу - символ на приятелството помежду им и артистична солидарност.

Под публикацията си със снимки от репетициите, "кралят на попфолка" написа в Instagram:

"Няма такъв кеф да репетираш с любимия човек, виждайки какви грандиозни неща е подготвил! Леко съм стресиран от мащаба."

Певецът сподели още няколко техни кадъра, които показват както моментите на заслужена почивка, така и топлата им връзка встрани от светлините на прожекторите.

На една от снимките те позират усмихнати в стилна обстановка, а в друга кадърът улавя жест на близост и подкрепа - преплетени ръце.

На масата пред тях се виждат вкусни ястия и домашни туршии – дори и в напрегнатите дни преди голямото събитие, звездите намират време за уют, смях и споделени мигове.

Феновете очакват с нетърпение технихните изпълнения и коментират с възхищение техните снимки:

"Прекрасни сте и двамата! Невероятен тандем!"

"Ще взривите публиката!"

"Броим часовете!"

"Кралят и Кралицата"

