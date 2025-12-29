Докато някои хора се наслаждаваха на празничната трапеза и домашния уют, Виктория Асенова, която познаваме от трети сезон на романтичното риалити „Ергенът“, реши да направи радикална промяна във външния си вид.

Участничката, която не спря да провокира вниманието на зрителите и в предаването „Ергенът: Любов в рая“, избра именно почивните дни около Коледа, за да започне пълна трансформация на своите устни.

Процесът на разграждане

Виктория показа на своите последователи в Youtube целия процес по разграждане на досегашния филър. За целта тя се довери на специалист, който инжектира около 3 милилитра ензим (хиалуронидаза), който буквално „стопява“ стария хиалурон.

Целта на процедурата е да се премахне натрупаното количество, което с времето може да се деформира или мигрира, за да се подготви „чисто платно“ за нова, по-естетична форма. Виктория споделя, че в следващите два дни след интервенцията устните й ще започнат прогресивно да спадат.

„Започвам да се тунинговам, за да няма за какво да ме хейтите“, шегува се тя във видеото, с което за пореден път показва, че не се влияе от негативните коментари, а по-скоро ги използва като вдъхновение за промяна.

Какво следва след разграждане на хиалурон в устни?

Специалистът, извършил процедурата, пояснява, че са необходими поне 5 до 7 дни, за да може ензимът да приключи работата си и тъканта да се успокои. Едва след този период Виктория отново е поставила малко количество хиалурон за обем, но този път с цел по-красиво и прецизно оформяне.

Освен с устните, Асенова признава, че е дошло време и за освежаване на ботокса. Последно си е поставяла такъв преди 4 месеца и смята, че празничният период е най-подходящият момент да се погрижи за гладкото си чело.

Пътят на пълната промяна

Това не е първата сериозна корекция, на която Виктория се подлага след излизането си от риалити формат. Припомняме, че малко след финала на трети сезон на „Ергенът“ , тя се подложи на ринопластика, за да коригира формата на носа си – стъпка, за която мечтае много преди това. Тогава тя сподели, че се чувства много по-уверена в себе си, а новата визия напълно отговаря на вътрешното й усещане за красота.

Явно за Виктория 2026 година ще започне със самочувствие и визия, която самата тя определя като „подобрена версия“.

