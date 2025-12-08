Виктория Асенова, която много хора познават от трети сезон на „Ергенът“, бързо се превърна в един от най-колоритните и обсъждани образи в предаването „Ергенът: Любов в рая“. Дамата напусна любовното предаване броени дни преди финала.

Очакваше ли Вики да напусне предаването малко преди финала?

Какво наистина обърка играта й с Тихомир?

С кое от момичетата си става най-близка?

И въпреки че зрителите виждаха Виктория със силни емоции към Тихомир, тя разкрива шокираща истина в специално интервю за Ladyzone.bg. А освен това споделя дали открива любовта след предаването.

„Не съм била истински влюбена в Тихомир. 90% от нещата бяха стратегия, но имаше и симпатия“, споделя тя.

Виктория признава, че нейната наивност и желание да му покаже, че възрастта е само предразсъдък, са объркали играта й с Тихомир. Въпреки това тя смята, че той също не е бил влюбен в нея.

Виктория Асенова след „Ергенът: Любов в рая“

Дамата споделя, че след напускането на предаването е научила важен урок за себе си. Именно от него ще продължава да се възползва в живота.

„Прекалено съм наивна и давам за хората доста, а те не заслужават чак толкова от моята добрина“, казва Вики.

Дамата има свой поглед за предаването и като зрител. Гледайки си поведението отстрани, тя споделя, че осъзнава, че има върху какво да работи и не харесва някои от нещата в себе си.

А коя е най-неловката ситуация, която е попадала в името на любовта? И как изглежда мечтаният за Виктория мъж

