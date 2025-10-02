Последните епизоди на риалити шоуто „Ергенът: Любов в рая“ се откроиха с присъствието на новата участничка Виктория Асенова. Която, всъщност, е добре позната на зрителите - с участието си в трети сезон на „Ергенът“.

Виктория отново е готова да се впусне в любовното приключение - и пак е остра, хаплива и със свое категорично мнение за нещата. Такава, каквато я помним.

Неслучайно, още с влизането си в новото риалити, тя заявява: „Аз съм човекът, който ще сваля маските“.

И вече виждаме Виктория „в действие“. Само в рамките на два епизода, тя успя да си навлече гнева на останалите участници и дори да „спечели“ врагове.

Ако има нещо, с което Виктория може да ни изненада, това е значително промененият ѝ външен вид.

Коригирала е носа си – нещо, с което нееднократно се похвали в социалните мрежи. Дори сподели снимки от преди и след хирургическата интервенция.

– нещо, с което нееднократно се похвали в социалните мрежи. Дори сподели снимки от преди и след хирургическата интервенция. Избелила е зъбите си – за още по-блестяща усмивка.

– за още по-блестяща усмивка. И продължава да поддържа обемни устни, поставяйки в тях хиалурон.

Дали риалити участничката има и други подобрения по себе си, засега не е ясно. Но е любопитно да проследим как е изглеждала при първото си участие в „Ергенът“ и как изглежда сега - вижте в галерията.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK