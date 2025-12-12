Дванайсет невероятни участници ще премерят сили по време на дългоочаквания финал на „България търси талант“ тази неделя от 20:00 ч. по bTV.

След малко повече от 3 месеца в ефир, любимото семейно шоу даде сцена на над 150 участници с най-разнообразни умения. Най-добрите от тях продължиха напред към полуфиналите, където зрителите избраха своите категорични фаворити, достойни да се борят за заветната цел - титлата „Талант на България“ и голямата награда от 90 000 лева.

Танцова школа „Естрела”, поетът и рецитатор Чавдар Илиев, варненските танцьори „Creators“, фолклорната формация „Жарава“, художничката Фанка Борисова, въздушният акробат Петра Кирилова, актрисата Арина Шило и талантите със „Златни бутони“ – покровителката на Рубик кубчето Кристина Костова, двойката танцьори Елис и Ивайло, 7-годишният имитатор на Майкъл Джексън - Огнян Димитров, танцова трупа „Юнаци“ от Стралджа и математикът Константин Червенков влизат в своята последна надпревара.

Финалът на деветия сезон на любимото телевизионно шоу ще се излъчва и онлайн в 360-градусов лайв стрийм на talant.btv.bg, който ще предложи поглед от всеки ъгъл на сцената в реално време. Така всяка емоция от последното зрелищно шоу на „България търси талант“ ще бъде достъпна за онлайн зрителите от началото в 20:00 ч. на 14 декември, до самия край, когато участникът с най-много SMS-и от зрителското гласуването ще сбъдне своята мечта и ще си тръгне от шоуто като големия победител.

Номерата за гласуване ще бъдат обявени с началото на епизода и ще бъдат достъпни през цялото време в страницата на предаването, а всякаква информация може намерена и в каналите на предаването в социалните мрежи – Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.

„България търси талант“ се заснема съобразно зелените практики за устойчива телевизионна и филмова индустрия, верифицирани от ALBERT в сътрудничество с BAFTA.

Вижте повече за „България търси талант“ в следващото видео:

