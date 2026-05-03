България има нов повод за гордост в света на ултрамаратоните. Милена Добрева, сестра на певицата Деси Добрева, спечели сребърен медал и зае второ място при жените на престижното състезание Amazean Jungle Thailand by UTMB – част от световната верига UTMB World Series.

Надпреварата се провежда в района на Бетонг, Тайланд, и е известна с изключителната си трудност. Дистанцията от около 117 километра е с приблизително 6000 метра положителна денивелация.

Районът се характеризира с изключително стръмни изкачвания, хлъзгав терен с кал, листа и бамбук, както и тежки климатични условия - температури до 35°C и влажност около 90%.

Милена Добрева се справя впечатляващо с предизвикателството и финишира за 22:37:34 часа, което ѝ отрежда място сред най-добрите в света. В социалните мрежи Деси Добрева споделя емоционално послание, с което изразява гордостта си от постижението на сестра си и я нарича „гордост за България“.

„Гордея се, че съм сестра на тази желязна жена“, продължи певицата.

Amazean Jungle Thailand by UTMB е едно от състезанията в календара на UTMB World Series – елитна международна верига, която събира най-добрите трейл бегачи в света. Самото участие и завършване на подобен маршрут е сериозно изпитание, а класирането на подиум е постижение, което поставя Милена Добрева сред водещите имена в дисциплината.

Успехът ѝ е още по-впечатляващ и заради това, че трасето се счита за екстремно дори по стандартите на ултрамаратоните, а конкуренцията включва атлети от целия свят!

Най-значимите участия на Милена Добрева

IRONMAN World Championship (Ница, 2024)

Най-силното ѝ и историческо участие до момента е на световното първенство по триатлон IRONMAN.

дисциплина: 3,8 км плуване + 180 км колело + 42 км бягане

време: 14:20:00

Тя е първата българка, завършила IRONMAN World Championship в този формат. Състезанието събира само квалифицирани атлети от целия свят, а трасето е сред най-тежките в триатлона в световен мащаб.

Това е считано за нейния пробив на световно ниво в спортовете за издръжливост.

Снимка: Facebook

UTMB World Series (ултратрейл състезания)

Добрева участва в няколко стартa от най-престижната серия в света на трейл бягането. Тя участва в тежки планински трасета с хиляди метри денивелация например:

Chiang Mai Thailand by UTMB (2024) – 172 км, почти 9000 м денивелация

UTMB Mont-Blanc 2024 (CCC) – 101 км, над 6000 м изкачване

Tryavna Ultra (България) – 78 км, 3130 м денивелация

В някои стартове влиза в топ 10 и топ 20 на международни полета, което е много силен резултат за ултрамаратоните.