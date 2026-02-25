Тя е усмихната, слънчева и притежава един от най-разпознаваемите гласове в България. Но зад широката усмивка на Деси Добрева се крият житейски обрати, които малцина познават. Тази събота (28 февруари) от 17:00 ч. в студиото на „Животът по действителен случай“ по bTV, певицата ще разкрие душата си пред Александра Сърчаджиева.

От голямата сцена до имотите

Деси ще разкрие малко известни факти за заминаването си за САЩ – кой е човекът, подал ѝ ръка, за да завърши образованието си там, и защо в пика на славата си взима решението да напусне „Шоуто на Слави“.

Любопитно е, че талантливата варненка не се ограничава само с музиката. Припомняме, че Деси е жена на действието – тя успешно навлезе в света на недвижимите имоти. В предаването ще разберем как се прави този рязък завой и кой е човекът, който откровенно ѝ е казал: „От теб лъжец не става!“.

Майчинството и новите хоризонти

Освен за работата си като брокер и огромната организация около турнето „Гиздава“, Деси често споделя в свои интервюта, че най-важната ѝ роля остава тази на майка. Дъщеря ѝ Алина е нейният най-голям критик и вдъхновител. Певицата, която винаги е залагала на естествената красота и фолклорните мотиви, ще сподели и върху какви нови проекти работи в момента.

Деси Добрева е в проекта "Гиздава" заедно с Нешка Робева. Двете се запознават преди повече от 15 години, но сега са обединени от обща кауза. Певицата въвлича легендата в художествената гимнастика за благотворителното си турне-спектакъл. Целта на спектакъла е печалбата от него да се дари на талантливите деца на България. Това е и общата кауза на певицата и треньорката по художествена гимнастика.

Музикалните й влечения включват снимане на клипове на екзотични и интересни места. Например този към песента си "Рада", заснет в красивия геопарк в град Луковит. Плаващите къщички по река Златна Панега са едно от местата, на които певицата извива глас. "Супер яко е! Мястото е чудно - Златния парк в Луковит!" - споделя тя още по време на снимачния процес през 2021 г.

Снимка: facebook.com/DesiDobrevaOfficial

Но заниманията й не спират дотук. Певицата публикува и готварска книга, озаглавена „Лично и вкусно“. Тя съдържа 87 рецепти и много лични истории. Книгата върви в комплект с албум на Деси Добрева. "Книгата е свързана с начина ми на живот и особено по-здравословното ми виждане. Такава е традицията. У нас нямаше шкаф със сладкории, както е в други семейства и аз не съм свикнала с това нещо“, споделя тя преди време в интервю за bTV.

