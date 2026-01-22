Един щастлив юбилей отбелязват Рая Пеева и Явор Бахаров - въпреки честите слухове за напрежение и неразбирателство между тях. Двамата актьори доказаха, че любовта им е по-силна от всичко – и ето че вече са цели 10 години заедно.

Преди броени часове лъчезарната актриса и водеща сподели поредица от кадри, запечатали романтичните отношения между нея и Явор. А краткото послание, което добави към тях, съвсем красноречиво доказва чувствата им.

„Честита годишнина, любов моя. Все още избирам нас… и винаги ще го правя. Най-хубавото тепърва предстои. Обичам те!“

Снимките, които Рая споделя, са запечатали щастливите им моменти заедно. В които се наслаждават на взаимната си компания сред далечни и екзотични дестинации - Париж, морския бряг или сред природата.

Очаквано, публикацията предизвика бурна вълна от емоции сред феновете – те буквално се надпреварваха да сипят комплименти и да поставят емотикони във формата на сърца. Това показва колко обичана двойка са двамата актьори.

И една друга звездна двойка

Освен като партньорка в живота на Явор, Рая Пеева е известна и като водеща на шоуто „Кажи честно“ – къде е партньор пък на своята майка, актрисата Красимира Демирова. Двете жени са невероятен тандем и успяват да предизвикат много смях и невероятно настроение сред публика и зрители.

Майка и дъщеря са били в творчески тандем и преди 16 години, когато в пълнометражен филм играят точно… майка и дъщеря.

За емоциите, до които води това неочаквано партньорство – вижте какво споделят Рая и Красимира във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER