Тайландската принцеса Баджракитиябха, която беше в кома повече от три години, е починала на 47-годишна възраст. Новината беше съобщена официално от кралския двор на Тайланд.

Принцесата колабира през декември 2022 г., докато тренирала с кучетата си. Според лекарите причината е била тежка сърдечна аритмия, предизвикана от микоплазмена инфекция на сърцето. В официално изявление дворецът посочва, че медицинският екип е осигурил възможно най-интензивните грижи, но състоянието ѝ постепенно се е влошавало.

Една от най-изявените фигури в кралското семейство

Смъртта на принцесата се разглежда като сериозна загуба за тайландското кралско семейство. Тя беше най-голямото от седемте деца на крал Ваджиралонгкорн и първата му съпруга, принцеса Соамсавали. Родена на 7 декември 1978 г., тя изгражда впечатляваща академична и професионална кариера. Завършва право и получава две следдипломни степени в американския университет „Корнел“.

След кратка работа в тайландската мисия към Организацията на обединените нации в Ню Йорк, тя се завръща в родината си, където работи в службите на главния прокурор. Между 2012 и 2014 г. заема поста посланик на Тайланд в Австрия.

Активна защитничка на съдебната реформа

По време на дипломатическата си кариера принцесата установява тесни връзки със Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC). Тя се превръща в един от най-активните гласове за реформи в наказателната система на Тайланд. Особено внимание отделя на положението на жените в затворите и необходимостта от по-хуманно отношение към уязвимите групи. Тайланд е сред държавите с най-голям брой жени лишени от свобода в света.

Военна кариера и доверие от страна на краля

През 2021 г. кралят я назначава за началник на щаба на личната си охрана и ѝ присъжда генералски чин. Освен с обществената си дейност, принцеса Баджракитиябха беше известна и като запален спортист. Тя редовно е участвала в дълги маратони и спортни събития.

Нова несигурност около наследяването на трона

73-годишният крал Ваджиралонгкорн все още не е посочил официален наследник. Според традициите в Тайланд престолът следва да бъде наследен от мъж, но конституционна поправка от 1974 г. позволява и жена да заеме трона. Кралят има петима синове. Четирима от тях, родени от втория му брак, са лишени от кралски статут през 1996 г. и оттогава живеят в Съединените щати заедно с майка си. Петият син, принц Дипангкорн, се счита за предполагаем наследник, макар че през годините са възниквали въпроси относно способността му да изпълнява ролята на монарх. За много привърженици на монархията принцеса Баджракитиябха беше най-подходящата фигура да наследи баща си като кралица или да изпълнява ролята на регент в подкрепа на принц Дипангкорн. С нейната смърт въпросът за бъдещото наследяване на тайландския трон остава открит. Публичните дискусии по темата обаче са силно ограничени от строгите закони на страната за обида на монархията.