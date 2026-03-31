Камолуан Чанаго преживя неловък инцидент по време на конкурса Miss Grand Thailand в Банкок, Тайланд. Една от претендетките за кралица на красотата показа как обаче шоуто трябва да продължи – независимо от всичко, което се случва.

Денталните фасети на 18-годишната Камолуан Чанаго почти изпаднаха от устата й, докато беше на сцената по време на участието си в Miss Grand Thailand 2026, съобщава Associated Press. Инцидентът се случил, докато тя произнасяла речта си в предварителния кръг на конкурса.

Във видео, заснето в тайландската столица Банкок, се вижда как Чанаго говори уверено, но в един момент думите ѝ започват да звучат неясно, след като горните ѝ фасети се разхлабват и започват да падат от ченето й.

Тя бързо се обръща, за да ги намести, след което запазва безупречно изражение и продължава уверено дефилето си на сцената.

Облечена в бляскава розова рокля, Чанаго не загуби усмивката си в нито един момент, докато преминава по подиума, а през цялото време публиката я аплодира.

Т. нар. snap-On фасети представляват временни дентални фасети, които се поставят върху челюстта, така че допринесат за по-блястяща трансформация на усмивката. Snap-on фасетите са подвижни и са предназначени да се поставят директно върху съществуващите зъби, като мигновено трансформират външния им вид. За разлика от традиционните фасети, които са трайно залепени за зъбите и често се налага изпилването им преди това, snap-on фасетите предлагат неинвазивен и обратим начин за постигане на по-бяла и равномерна усмивка. Те се изработват по поръчка от взети отпечатъци на зъбите на клиента, осигурявайки плътно и удобно прилягане и наподобяват на протектор за уста. Това им позволява ефективно да прикриват различни зъбни несъвършенства, осигурявайки бързо и удобно козметично подобрение.

„Тя се справи по-добре, отколкото повечето от нас биха се справили дори да са имали лош ден за прическата. Това ли е най-емблематичният момент в конкурс за красота?“, не скри възхищението си зрител, цитиран от медията.

Друг добавя: „Колко неудобно. Аз бих потънал в земята от срам. Впечатляващо е, че тя продължи сякаш нищо не се е случило.“

Говорител на Miss Grand International заяви пред „Пийпъл“: „По време на представянето си на сцената Камолуан Чанаго преживя лек и неочакван инцидент, при който зъбните ѝ фасети се разхлабиха.“

От организацията допълват: „Тя се справи професионално и с присъствие на духа, а събитието продължи без прекъсване. Гордеем се с нейната увереност и сценично поведение.“

В конкурса Miss Grand Thailand участват 77 жени от Тайланд, които се състезават за титлата „Мис Тайланд 2026“. Победителката ще представи страната си на Miss Grand International 2026, който ще се проведе в Индия през октомври.

Финалът на Miss Grand Thailand е насрочен за 28 март в MGI Hall в Банкок, съобщава Associated Press.