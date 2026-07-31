В началото на годината Йоанна Темелкова сподели, че официално се отказва от актьорската професия - след 17 години на сцената и пред камерата. Това нейно решение изненада както колегите ѝ, така и многобройните ѝ почитатели.

Решението ѝ беше обявено с емоционално послание в социалните мрежи, в което актрисата призна, че затваря тази глава "с любов и спокойствие", защото чувства, че професията ѝ е "взела повече, отколкото ѝ е дала".

Днес, няколко месеца по-късно, изглежда, че Йоанна не само не съжалява за избора си, а живее по начина, за който дълго е мечтала. В Instagram профила си тя все по-често споделя кадри от ежедневието си, в които няма блясък прожектори и театрални сцени, а спокойствие, семейни мигове и творчески проекти.

По всичко изглежда, че Йоанна посвещава времето си на озвучаване на аудиокниги – занимание, което всъщност не ѝ е чуждо. Още преди да напусне театъра, Темелкова работеше по подобни проекти, но сега те са се превърнали в основното ѝ професионално занимание. Неодавна тя дори показа как протича работата ѝ в звукозаписното студио.

Другият голям фокус в живота ѝ е семейството. Заедно със съпруга си, актьорът и режисьор Мартин Гяуров и сина им Филип те поеха по съвсем нов път, като се преместиха да живеят в Коста Бланка, Испания.

Снимка: instagram/yoanna_temelkova

Публикациите ѝ в социалните мрежи подсказват колко щастлива е Йоанна е това решение и колко бързо се адаптира към новия начин на живот. Профилите ѝ са изпълнени със снимки от семейни приключения, красиви гледки, ежедневни моменти и усмивки.

Последните кадри, отпреди часове, са още едно доказателство - Йоанна позира усмихната в прегръдките на любимия си Мартин.

Снимка: instagram/yoanna_temelkova

Не по-малко щастлив изглежда и синът им, 8-годишният Филип. Дори и далеч от родината си, момчето продължава успешно да се занимава с любимият си спорт – футбола.

Снимка: instagram/yoanna_temelkova

Все пак, макар да е далеч от българската театрална сцена, Йоанна не затваря напълно вратата към изкуството. Гласът ѝ продължава да достига до публиката чрез аудиокнигите, а самата тя признава, че засега това ѝ носи удовлетворение и свободата, която е търсила.

Още когато обяви, че напуска сцената, Йоанна благодари на хората, които са я подкрепяли през годините, и подчерта, че любовта на публиката винаги ще остане с нея. Днес, съдейки по думите и публикациите ѝ, тази любов вече е отстъпила място на нещо още по-ценно – вътрешния мир и възможността да постави себе си и семейството си на първо място.

Вижте какво са споделяли Йоанна и Мартин пред камерите на bTV - след като избраха живота в Испания:

