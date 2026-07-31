Джан Яман Един продължава да разширява международната си кариера и все по-често е ангажиран с престижни телевизионни и филмови продукции. Сред последните му проекти са италианският сериал „Сандокан“ и историческата испанска поредица „El Turco“, в които влиза в главни роли.

В последните месеци Джан Яман прекарва все повече време в Мадрид, тъй като именно в Испания са съсредоточени голяма част от професионалните му ангажименти.

На фона на натоварения си график актьорът намира време за почивка в луксозната си къща в испанската столица – място, което съчетава спокойствие, комфорт и уединение.

Имотът разполага с едни от най-желаните удобства в луксозните домове - градина, частен басейн, собствен фитнес и кътове, предназначени за почивка и релакс. Всичко това превръща дома в място, създадено както за пълноценна почивка, така и за поддържане на отличната физическа форма, с която актьорът е известен.

Градината - зеленото убежище на Джан Яман

Една от най-впечатляващите характеристики на дома е неговата просторна градина. В град като Мадрид наличието на толкова голямо зелено пространство е истински лукс, тъй като осигурява възможност за отдих на открито в пълно уединение.

Снимка: instagram/canyaman

Именно тук актьорът може да избяга от динамиката на големия град и да се наслаждава на топлите месеци. Освен това градината позволява естествената светлина да изпълва вътрешните помещения – качество, което е особено ценено в съвременната жилищна архитектура.

Частен басейн за летните дни

До градината се намира още едно от големите предимства на имота – частният плувен басейн, в който Джан се разхлажда след усилените тренировки.

Басейнът е хармонично вписан в градината – тенденция, която все по-често се среща в луксозните жилища. Така външните пространства се превръщат в естествено продължение на интериора и създават условия за по-спокоен начин на живот, в близост до природата.

Собствен фитнес - неизменна част от дома

Почитателите на турския актьор добре знаят, че спортът е неизменна част от ежедневието му. Затова не е изненадващо, че той разполага със собствен фитнес, където може да тренира по всяко време, без да напуска дома си.

Снимка: instagram/canyaman

Наличието на специално помещение за тренировки осигурява удобство, дискретност и възможност тренировъчният режим да се съобразява изцяло с натоварения му график.

Интериор, създаден за комфорт

Освен впечатляващите външни пространства, къщата предлага и просторен, изпълнен със светлина интериор, проектиран с мисъл за удобството в ежедневието. Отвореното разпределение и обособените кътове за почивка създават функционална и уютна атмосфера.

Снимка: instagram/canyaman

Друг важен акцент е уединението. Въпреки че се намира в Мадрид, къщата предлага спокойна и защитена среда, която позволява на актьора да се наслаждава на свободното си време далеч от любопитните погледи и медийното внимание, пише Hola.

Да си припомним във видеото моменти от участието на Джан Яман в приключенския сериал "Сандокан":

