Джан Яман отново изненадва феновете си с радикална промяна във външния си вид. Звездата от „Сандокан“ се е отказал от емблематичната си брада и е приел съвсем различна визия, със светли кичури. Изглежда актьорът се готви за нов проект.

Трансформацията на актьора не е случайна. Тя идва с нова роля в комедиен сериал, озаглавен „Brat“, по който ще работи с италианския актьор и режисьор Джовани Наста, според oggi.it.

В този проект, Джан Яман ще играе срамежлив герой в отношенията си с жени, което е пълна промяна от образа на уверен мъж, с който публиката е свикнала.

Снимки „Преди и след“, които предизвикаха фурор.

Актьорът, който в момента е в Рим, публикува серия от снимки и видеоклипове в социалните мрежи от трансформацията си. На снимките той се появява в местен салон, където бръсне брадата и мустаците си, превръщайки се в почти неузнаваем.

„Как да се превърнеш в персонажа си...“, написа актьорът в описанието на публикацията, предполагайки, че новият външен вид може да раздели феновете на два лагера, като отбеляза и страницата на бръснарницата, която е посетил и продължи шеговито: „Ще те намразят“.

Реакциите на феновете

Радикалната промяна не остана незабелязана и реакциите на феновете заваляха в социалните мрежи. Мнозина похвалиха новата визия, със съобщения като „Красив е така или иначе“, „Винаги си красив“ или „Винаги очарователен“, докато други отбелязаха нови детайли по лицето му: „Ами тези трапчинки, които се показват? Виждате ли ги?“.

Имаше и ентусиазирани реакции, които подчертаваха подмладения външен вид на актьора: „Изглежда сякаш е на 20.“

Новият проект бележи и продължение на сътрудничеството между актьорите, започнало на снимачната площадка на сериала „Viola come il mare“, където шегите бяха на дневен ред.

В „Brat“ динамиката между героите обещава да бъде интригуваща: Джовани ще играе харизматичния и опитен приятел, който предлага съвети на героя на Джан как да преодолее задръжките си.

Какво следва за актьора?

Снимките на „Brat“ ще започнат това лято, което обяснява бързането около трансформацията. Междувременно феновете очакват и излизането на втория сезон на „Сандокан“, чиито снимки засега са отложени.