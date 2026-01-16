Брадли Купър разкри, че майка му може да гледа турски сериали с часове, а любимият ѝ актьор несъмнено е Джан Яман - любимецът на дамите по цял свят от „Сандокан“! Турският актьор набира все повече популярност в индустрията, като изглежда вече се нарежда и сред холивудските редици.

Гост в подкаста на Джо Роган, актьорът Брадли Купър, говори за майка си, която е очарована от турските сериали. Глория Кампано е гледала „Свободен дух“ 4-5 пъти. Брадли Купър намекна, че любимият актьор на майка му е Джан Яман.

Разбира се, това разкритие достигна и до самия Яман, който беше изключително изненадан и написа коментар под видеото:

„Обичам този клип. Джо Роган, моля те, предай на Брадли, че искам да поздравя майка му. Новият ми сериал, „Сандокан“, е премиерно излъчен на 19-ти в САЩ, надявам се да той също да ѝ хареса!“

Феновете бяха спечелени от разказа на Брандли Купър: „Свободен дух“ е сериал... Има около 360 епизода. Тя ги е гледала всичките четири или пет пъти... Тя ми каза: „Този ​​човек, начинът, по който се движи... той е най-добрият актьор!“

Дори Купър потвърди мнението на майка си: „Между другото, той е доста добър“.

Брадли Купър често се появява на събития с майка си, която сега е на 84 години. На наградите „Оскар“ през 2024 г. те направиха запомняща се поява, перфектно съчетавайки изцяло черните си тоалети. Актьорът беше номиниран за най-добър актьор за ролята си в „Маестрото“. Победителят обаче беше Килиън Мърфи за ролята си в „Опенхаймер“.

Бащата на звездата, Чарлз, почина през януари 2011 г. след дълга битка с рак на белия дроб.

Майката на актьора е работила за телевизия NBC във Филаделфия. Покойният му баща е бил борсов посредник.

Брадли беше много близък и с двамата си родители; точно преди баща му да почине, актьорът каза пред Esquire през юни 2011 г., че се е преместил да живее при тях пет месеца преди смъртта на Чарлз.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER