Той си спечели репутация на един от най-желаните ергени в Холивуд – както и шегите, че не излиза с жени над 25 години, но по време на последната си поява на червения килим на наградите „Златен глобус“ Леонардо ди Каприо имаше очи само за една-единствена жена – своята майка!

Младите модели и актриси, с които обикновено е свързван носителят на „Оскар“ през годините, този път останаха на заден план, тъй като Ди Каприо присъства на „Златните глобуси“ в компанията на Ирмелин Инденбиркен.

Холивудската кинозвезда беше придружена от 82-годишната дама още от самото начало на церемонията в хотел „Бевърли Хилтън“. Присъствието на Инденбиркен обаче не донесе късмет на сина й по време на вечерта – Ди Каприо си тръгна без награда, след като не спечели отличието за най-добра мъжка роля в игрален филм – мюзикъл или комедия. Призът грабна Тимъти Шаламе, който все по-уверено върви към първия си "Оскар", в кариерата, карто именно Ди Каприо е най-сериозният му конкурент тази година за престижната златна статуетка.

Припомняме, че Инденбиркен е отгледала Ди Каприо като самотен родител в Лос Анджелис и отдава успеха на актьорската му кариера на постоянната любов и подкрепа, които му е давала през детството като майка.

В интервю за Access Hollywood през 2014 г. той споделя, че подкрепата ѝ е била непоколебима, след като на 12-годишна възраст ѝ казал, че иска да стане актьор. Тогава той заявява: „Тя е единствената причина да мога да правя това, което правя.“

Ирмелин Инденбиркен е била и изключително протективно настроена към сина си в ранните години на славата му, като често е заставала между него и папараците.

След собствените си травматични ранни години – тя е родена в Германия през 1943 г. в убежище по време на въздушна тревога за бомбардировки, докато Втората световна война бушува в Европа – Ирмелин Инденбиркен е била решена синът ѝ да има по-добро детство.

През 1998 г. майка ѝ - Хелене Инденбирке, разказва пред германското списание Hellweger Anzeiger, че раждането в малкото селце Йор-Еркеншвик, разположено северно от Дортмунд, е поставило семейството в условия на „тежки времена“. Именно тези обстоятелства в крайна сметка ги принуждават да избягат в САЩ - макар и едва десет години след края на войната.

Не само Леонардо ди Каприо и майка му Ирмелин обаче споделяха трогателни семейни моменти по време на „Златните глобуси“, а и много други знаменитости, сред които Джейкъб Елорди и майка му Мелиса, Роуз Бърн и брат ѝ Джордж, Глен Пауъл и родителите му Глен и Синди, Ейми Мадиган със съпруга си Ед и дъщеря им Лили, както и Майкъл Б. Джордан с майка си Дона. Всички те до един привнесоха много топлина и нежност по време на голямата вечер.

Вижте повече за наградите "Златен глобус" в следващото видео:

