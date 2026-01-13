Турските власти проведоха мащабна нощна операция срещу разпространението и употребата на наркотици в редица нощни клубове и развлекателни заведения в Истанбул. Акцията е част от по-широко разследване, насочено към незаконни дейности в нощния живот на мегаполиса, и бе осъществена под ръководството на прокуратурата и органите на реда. Сред задържаните е и популярния турски актьор Джан Яман.

В рамките на операцията бяха извършени обиски в девет обекта, разположени в престижни райони на града, сред които популярни нощни клубове и хотел. При проверките са открити и иззети вещества, за които се предполага, че са наркотични, както и технически средства, използвани за тяхното разпределение и употреба.

Сред задържаните е и известният турски актьор Джан Яман, познат на публиката с участията си в редица телевизионни продукции и с широка международна популярност. Заедно с него в полицейските управления са отведени още няколко души, сред които и актрисата и певица Селен Гьоргюзел. Всички задържани са били разпитани в рамките на разследването.

По информация от разследващите органи на реда, част от лицата са освободени след разпит и задължителни медицински прегледи, докато срещу други са наложени различни процесуални мерки, включително съдебен контрол. По-тежки мерки са предприети спрямо заподозрени, за които има данни за по-сериозно участие в незаконната дейност. Актьорът Джан Яман не е от тях и в последствие бе пуснат от ареста, след като са му направени изследвания на кръвта и на косата за употреба на наркотици и след като е дал показания.

Снимка: facebook.com/zaynep.can.127

Любимецът на хиляди дами Джан Яман категорично заяви,че не е употребявал или разполагал с наркотици. Той публикува позицията си в своя Инстаграм профил. Там актьорът се обърна директно към италианските медии, които писаха много по случая и призова да не се разпространява фалшива информация по негов адрес. Припомняме, че Яман е кинозвезда в Италия и медийното внимание е силно насочено към него, особено при подобни ситуации.

Турските власти подчертават, че операцията е част от последователна политика за ограничаване на употребата и разпространението на наркотици, особено в среди с повишен обществен интерес и посещаемост. Разследването продължава, като не се изключват допълнителни задържания и обвинения. Случаят предизвика широк обществен отзвук, особено заради намесването на публични личности и отново постави под въпрос ролята на известните, когато стане дума за морал, отговорност и нощен живот.

