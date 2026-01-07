Телевизионната приключенска сага „Сандокан“ се смята за едно от най-високите постижения на италианската телевизионна индустрия от последните години. Сериалът, режисиран от Ян Мария Микелини и Никола Абатангело, не е просто римейк на шестсерийната минипоредица от 1976 г. - това е съвсем нов прочит на историята на Сандокан, създадена от писателя Емилио Салгари.

На 5 януари поредицата направи ексклузивната премиера в ефира на bTV. Зрителите вече имат възможността да проследят приключенията на славния пират, както и любовната история между него и лейди Мариан (Перлата на Лабуан).

Ролята на пирата Сандокан, съвсем заслужено, е поверена на Джан Яман. Благодарение на това, той затвърди статута си най-успешния турски актьор, прочул името си далеч извън границите на родината си. В последните години той живее и работи в Италия, където се радва на все по-голяма слава.

Снимка: instagram/alanahbloor

В романтичния образ на лейди Мариан влиза младата, прохождаща актриса Алана Блур. Тя е изгряваща звезда на британската и международна телевизия в последната една година – и именно ролята ѝ в „Сандокан“ е нейният пробив.

Коя е Алана Блор

Израснала е в Корнуол, Англия, в семейството на учители.

Интересът ѝ към актьорството започва още в най-ранна детска възраст, в резултат на което учи в специализирани училища. Участва в множество театрални постановки още по време на обучението си.

Първите ѝ участия на екран включват късометражни филми. Световната слава идва с ролята ѝ в „Сандокан“. Тя дори печели наградата „Rivelazione dell’Anno“ (Откритие на годината) на фестивала Capri Hollywood 2025 – където бе придружена от приятеля си Фред Топинг.

Снимка: instagram/alanahbloor

Самата Алана описва участието си в сериала като „огромна възможност“ за кариерата си и споделя вълнението си пред международната аудитория.

За да се превъплъти максимално добре в ролята си, тя дълго време живее в района на Южна Италия. В съвременната версия на „Сандокан“, Мариан е представена като по-съвременна и независима версия на класическата героиня – и Алана успява безпогрешно да пресъздаде това.

Снимка: instagram/alanahbloor

Алана Блур е изключително развълнувана и заради бъдещето на „Сандокан“. „Много се радвам, че снимките на втория сезон ще започнат през април,“ каза актрисата пред Capri-world. „А фактът, че сериалът е закупен от Netflix за световно разпространение, е нещо невероятно: огромен тласък за всички нас.“

Моменти от хитовия сериал гледайте във видеото:

