2025 година определено е сред най-успешните за Хандe Ерчел. При това не само по отношение на кариерата, която вече се развива и извън родната ѝ Турция, но и в личен план.

Въпреки че само преди няколко месеца актрисата се раздели с дългогодишния си приятел - богатия наследник Хакан Сабанджъ, по всичко изглежда, че тя не страда от този факт. И дори вече е открила отново любовта.

Според турските медии, 32-годишнара Ерчел е във връзка с 45-годишния продуцент и собственик на филмовата компания OGM Pictures Онур Гювенатам. Ясно е дори, че двамата живеят заедно от близо месец насам в Лондон – колкото и стриктно да се опитваха да крият отношенията си.

Кой е Онур Гювенатам

Гювенатам е добре познато име в Турция – той е известен с успешните си телевизионни и филмови сериали. Роден е в Анкара през 1985 г. Кариерата му стартира през 2010 г. и бързо доказва успеха си в сферата, създавайки значими проекти.

Собствената си продуцентска компания OGM Pictures основава през 2019 г.

На 44-тите награди „Златна пеперуда“ през 2017 г. сериалът на Гювенатам „Ти си моята родина“ („Vatanım Sensin“), с участието на Халит Ергенч, е отличен за най-добър. А през 2023 г. същата награда получава и поредицата „Златно момче“.

Ханде Ерчел и романтичните връзки

Актрисата от своя страна е известна с пикантния си личен живот. Тя често се впуска във връзки с личности от артистичните среди. На снимачната площадка на сериала „Дъщерите на Гюнеш” тя се запознава с Толга Саръташ и между тях пламва искра. През 2018 г. започва да се среща с поп певеца Мурат Далкълъч.

Следва романсът с Керем Бюрсин, с който си партнират в сериала от 2020 г. „Почукай на вратата ми“. Отношенията им са бурни, но приключват бързо. А малко след това Ханде започва връзка с Хакан Сабанджъ, наследник на една от най-богатите фамилии в Истанбул. Но вместо сватбено тържество, каквото очакваха техните фенове, се стигна до край на романтичните отношения.

