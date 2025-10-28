Керем Бюрсин отново е в редиците на обвързаните мъже - за съжаление на всички почитателки на харизматичния турски актьор.

Доскоро, звездата от сериала „Почукай на вратата ми“ бе във връзка с Мелиса Тапан, наследница на фамилия Сабанджъ, притежаваща десетки кораби и фабрики в Турция. Двамата обаче се разделиха, а като причина изтъкнаха работните си ангажименти и натовареното ежедневие.

Но явно Керем няма как да остане сам. И вече има нова тръпка. Този път избраницата му е Селин Ягджъоглу – популярна медийна личност и инфлуенсър.

Първата снимка, потвърждаваща връзката им, се появи неотдавна в социалните мрежи – от нея става ясно, че Селин и Керем са гледали заедно мач на „Галатасарай“.

Коя е Селин Ягджъоглу

Родена е на 15 ноември 1990 г. в Истанбул. Завършва Икономическия факултет на Истанбулския университет. Първите ѝ професионални стъпки са като спортен репортер, като постепенно се ориентира към дигиталните платформи и започва да създава съдържание за социалните мрежи. Днес има над един милион последователи в Instagram и повече от 200 000 в YouTube. Видеата ѝ са посветени на майчинството, спорта, красотата и ежедневието.

Има един брак зад гърба си и дъщеря, която и до днес отглежда сама.

Селин впечатлява с безупречна визия. И неслучайно - спортът е неделима част от живота ѝ. Тя редовно тренира и се храни здравословно.

Най-изненадващия романс за 2025 г.

Керем и Селин неведнъж вече са забелязвани заедно на публични места. Взаимно харесват публикациите си и споделят подобно съдържание в социалните мрежи. Турските таблоиди нарекоха връзката им „най-изненадващия романс за 2025 г.“

Интересното е, че Селин е близка приятелка на Мехтап Алгюл, която за кратко също е имала отношения с Бюрсин. Според слуховете, преди да се сближи с актьора, Селин е поискала разрешението на приятелката си – знак за уважение, пише Аlbawaba.

Какво още не знаем за турските сериали - вижте видеото:



