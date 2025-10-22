Тя е жена, чийто глас може да докосне душата по един много различен и вдъхновяващ начин... Познаваме Маги Джанаварова като музикант и артист, който превъзходно владее нотите, освен това обаче тя има и други роли - тази на нежно момиче, бизнес дама, майка на дъщеричка и още много други. Решихме да повдигнем завесата, за да разберем какъв човек стои зад този огромен талант.

Маги Джанаварова гостува в подкаста „Малки разговори“ на Ladyzone. Тя ни разказва за меланхолията, която й носи есента, любопитни моменти от своето детство и за предизвикателствата пред това да бъде майка.

Маги Джанаварова

Тя е самопродуциращ се артист.

Майка е на 2-годишната Елизабет.

Има половинка, която нарича свой „баланс“.

Певицата не харесва есента като сезон.

Есента като „депресивен момент“

Въпреки уютната есенна атмосфера в студиото, Маги призна, че сезонът не е сред любимите й. Тя оприличава есента на „депресивен момент“, тъй като за нея, като голям фен на лятото, преходът към зимата е труден. Как звучи есента като песен според Маги Джанаварова вижте във видеото по-горе.

Детство, учене и желание за успехи

Маги Джанаварова разкрива, че като ученичка е обичала да ходи на училище, но не е била „зубърка“. Като типичен Овен, тя винаги е имала желание да бъде „там горе, на върха“, което я е мотивирало да бъде отличничка, особено по математика до 12-и клас.

Семейството на Маги Джанаварова

Певицата подчертава, че този стремеж към първенство е бил балансиран от пълната свобода, която родителите й са давали, както на нея, така и на брат й. майка й и баща й са ги подкрепяли безусловно, давайки им възможност да развиват талантите си – от уроци по пеене, пиано и виолончело, до суфеж и танци.

„Подкрепили са ни, давали са последният си залък само и само ние да можем да развиваме качествата си“, споделя Маги.

Въпреки свободата, Маги винаги е имала вечерен час. Дисциплината и отговорността са част от живота й още от тийнейджърските й години. повече за този период от живота й можете да видите в подкаста „Малки разговори“ по-горе.

Майчинството и борбата с депресията

Певицата откровено споделя за най-голямото предизвикателство – промяната след раждането на дъщеря й Елизабет.

Тя признава, че в началото е била в сериозна депресия, защото й е било трудно да приеме новия етап от живота си. В този етап й помага мъжът, който днес нарича свой „балансьор“.

„Мислех, че майчинството ми отнема от приятелите, от времето за мен“, разказва Маги.

Въпреки трудните моменти след своето раждане, Джанаварова успява да преоткрие себе си и да бъде „по-добрата версия“. Тя подчертава, че партньорът й е голям фактор за тази нейна положителна промяна, защото той е „изключително спокоен и равновесен“. Маги смята, че мъжете трябва да преминат през специален курс, за да разбират по-добре жените преди и след раждането.

Дъщерята на Маги Джанаварова - Елизабет

Певицата смята, че Елизабет има огромен интерес към музиката, но за съжаление към момента не може да пее толкова вярно. Въпреки това 2-годишната дъщеричка на Маги може да рисува много добре. Обича и да чете книжки заедно с мама и тате.

„Засега пее фалшивичко, няма да се лъжем“, смее се Маги.

Тя споделя, че дъщеря й, която не е кръстена на никого, е спокойна и умее да се фокусира – качество, наследено от баща й.

„Ние четем книжки по 65 страници... Тя просто стои и гледа“, разказа певицата, отдавайки това на решението им да ограничат изцяло устройствата като телефони и телевизори.

Как Маги Джанаварова успява да премине през следродилната депресия вижте във видеото ето тук:

