Усмихната, позитивна и в прекрасно слънчево настроение – ето така виждаме Маги Джанаварова в последно време. И как иначе да е, след като в горещите летни дни тя често е край морето, при това в компанията на най-близките хора.

От снимките, които певицата споделя периодично в социалните мрежи, е ясно как се забавлява на плажа – облечена в интересни аутфити, които, както споделя, сама измисля.

„Може би за доста от вас това е странно и налудничаво, но на мен ми доставя голямо удоволствие“, пише Маги към един от кадрите, на който позира на фона на необятната морска шир.

А на последните снимки, които публикува, тя е заедно с малката си дъщеря Елизабет – която средата на миналия месец навърши цели две години. И която вече е достатъчно голяма, за да играе с пясъка на морския бряг, да позира на фона на залязващото слънце или да похапва вкусни мекици.

Маги не пропусна да сподели пред последователите си и как е решила да отбележи скорошния рождения ден на Елизабет. С детско парти на открито, с много балони и нестандартна торта в неочакван зелен цвят – който обаче перфектно кореспондира с роклята на рожденичката. „Имахме най-хубавата здравословна торта без захар, която беше освен много красива и уникааално вкусна“, развълнувано написа Маги.

А само преди ден певицата "изпрати" отминалия месец юли с няколко „любими селфита“. На тях тя демонстрира перфектната форма, която успява да поддържа. При това независимо от ретроградния Меркурий, както отбелязва самата тя.

Припомняме, че Маги стана майка за пръв път на 35-годишна възраст. Специалния момент тя отбеляза с черно-бяла снимка на бебето. И нееднократно е признавала за огромната любов и позитивизъм, с които дъщеря ѝ я дарява ежедневно.

Какво е споделяла Маги Джанаварова пред камерата на bTV - гледайте във видеото:

