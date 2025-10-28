Милош Неделков е сръбски инфлуенсър, който придоби популярност под псевдонима Balkan Dad. В Инстаграм и TikTok има общо над 3,6 милиона последователи. Ще го познаете по белия потник, който е символ и универсална дреха за всеки мъж на Балканите, както и по клечката за зъби, поставена деликатно в единия ъгъл на устата.

Кой е Balkan Dad

Милош Неделков е роден в Сърбия, след което родителите му се преместват в Нова Зеландия, където той живее и е отгледан. По време на пандемията решава да започне да публикува забавни видеа. Негов приятел го насърчава да си направи профили в социалните мрежи. Концепцията му е да изгради образ, който е събирателен за всички мъже на Балканите – темпераментен, шумен, но и обичащ храната и музиката.

Така се ражда Balkan Dad и стотици кратки, забавни видеа, в които Милош е типичният балканец с бял потник, анцуг с бели ленти отстрани, говори с характерния твърд и назидателен тон и често споделя традиционни рецепти и похвати от кулинарията в региона, като приготвянето на големи порции, задължителното месо в тях и пиенето на ракия.

Чрез хумор и самоирония Милош Неделков успява да събере милиони последователи не само от Сърбия и съседни страни, а от цял свят. Целта му не е само да забавлява аудиторията, но и да популяризира културата на Балканите. Обича да подчертава корените си, а в интервю заявява, че иска да „върне хората към тяхното наследство и култура“.

Как става известен

Става популярен, благодарение на универсалните теми, които засяга като храната, семейството, музиката и хумора. Във видеата му често може да го видите:

Готвещ на открито на грил големи парчета месо

около него има балканска музика, храна и атмосфера

винаги е в движение и говори твърдо английски с характерен акцент

Едно от най-гледаните му видеа е с неговия сънародник и тенис звезда Новак Джокович, в което той се представя за треньор и показва как се печели Уимбълдън – тренировките са типично по балкански и включват дори потропването на хоро.

Няма как да не сте попадали и на видеото му, в което предупреждава, че ако сте на гости на Балканите, отворите хладилника и намерите пластмасова бутилка с прозрачна течност, това вероятно е ракия, а не вода.

„В 9 от 10 случая това не е вода, а ракия“, подчертава инфлуенсърът.

Милош е бил и в България, където показва как се прави традиционната ракия и похапва традиционни ястия.

В интервюта признава, че неговият успех идва от специализираните му видеа, които се явяват тясна ниша при инфлуенсърите, но подчертава, че културна принадлежност не означава ограничение: „Въпреки че съм отраснал с балкански родители в Нова Зеландия, винаги съм бил горд с корените си“.

