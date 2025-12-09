Хандe Ерчел преживява една от най-силните години в кариерата си. Турската звезда, която доскоро бе известна преди всичко с участието си в турските сериали, все по-успешно успява да се наложи като популярно лице и извън страната си.

Много от феновете на актрисата определиха 2025 г. като „нейната година“. Тя успя да затрвърди името си в киноиндустрията, появяваше на червения килим на значими събития, както и нееднократно украсяваше кориците на големите модни списания.

През октомви тя стана първата турска звезда, появила се на корицата на италианското издание на списание Grazia. Малко преди това позира заедно с колежката си Амина Халил за заглавната страница на Vogue Arabia

А последната ѝ фотосесия за турския Vogue остави почитателите ѝ истински изумени - заради смелия избор на прическа и грим, които я превърнаха и в истински моден законодател.

На снимките Ерчел позира съз значително по-светли вежди, в сравнение с тези, с които сме свикнали да я виждаме – и които са нейна запазена марка. Това може и да е малка, но всъщност е доста забележима промяна.

Визията ѝ се хареса на последователите в социалните мрежи, които смятат, че така лицето ѝ изглежда по-естествено и „омекотено“. И които добавят, че тя „перфектно е издържала“ този потенциално рисков избор.

Експериментите на Ерчел с различен външен вид са възприемани в модните среди като смели и иновативни.

А пред списанието актрисата говори не за външния си вид, а за любовта. „Понякога тя расте на неочаквани места. И не знам дали може да надмине всичко, но със сигурност ни води към по-добро място – от това, в което сме в момента.“

Във видеото - да си припомним какво е споделяла звездата от сериала "Опасно изкушение" Шевал Сам:

