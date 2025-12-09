Хандe Ерчел преживява една от най-силните години в кариерата си. Турската звезда, която доскоро бе известна преди всичко с участието си в турските сериали, все по-успешно успява да се наложи като популярно лице и извън страната си.

Много от феновете на актрисата определиха 2025 г. като „нейната година“. Тя успя да затрвърди името си в киноиндустрията, появяваше на червения килим на значими събития, както и нееднократно украсяваше кориците на големите модни списания.

Ханде Ерчел стана първата турска звезда, появила се на корицата на Grazia Italia (СНИМКИ)

През октомви тя стана първата турска звезда, появила се на корицата на италианското издание на списание Grazia. Малко преди това позира заедно с колежката си Амина Халил за заглавната страница на Vogue Arabia

А последната ѝ фотосесия за турския Vogue остави почитателите ѝ истински изумени - заради смелия избор на прическа и грим, които я превърнаха и в истински моден законодател.

На снимките Ерчел позира съз значително по-светли вежди, в сравнение с тези, с които сме свикнали да я виждаме – и които са нейна запазена марка. Това може и да е малка, но всъщност е доста забележима промяна.

Визията ѝ се хареса на последователите в социалните мрежи, които смятат, че така лицето ѝ изглежда по-естествено и „омекотено“. И които добавят, че тя „перфектно е издържала“ този потенциално рисков избор.

Като героиня от турски сериал: как да постигнем магнетичния поглед на Ханде Ерчел

Експериментите на Ерчел с различен външен вид са възприемани в модните среди като смели и иновативни.

А пред списанието актрисата говори не за външния си вид, а за любовта. „Понякога тя расте на неочаквани места. И не знам дали може да надмине всичко, но със сигурност ни води към по-добро място – от това, в което сме в момента.“

Ханде Ерчел се раздели с богатия наследник. Твърди се, че е замесена собствената му майка

Във видеото - да си припомним какво е споделяла звездата от сериала "Опасно изкушение" Шевал Сам:

