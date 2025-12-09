Орлин - музикалният продуцент и „кметският син“, който предизвика бурни емоции и противоречиви реакции с участието си в романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая“, определено ще остане в историята на предаването. Той ще бъде запомнен не само със заразния си оптимизъм, но и с любовната драма, която го превърна в основен герой на предаването.

От жарките моменти с претенции за честност, през открита криза и сълзи, до финалния избор и годеж - Орлин показа, че зад фасадата на риалити-герой стои мъж, който не се бои да покаже чувствата и уязвимостта си.

В какви отношения са с Натали след края на предаването?

За какво съжалява най-силно, когато гледа себи си отстрани?

С кои от участниците поддържа връзка след финала?

И въпреки че зрителите виждаха Орлин и силните му чувства към хореографката, той разкри повече подробности в специално интервю за LadyZone.bg.

„Мисля, че съм по-близко до типа човек, който ѝ трябва, за да има здравословна връзка“, сподели той.

Орлин призна, че по време на снимачния процес е бил наранен от действията на половинката си, но въпреки това не го приема толкова лично. Той е научил за себе си, че не трябва да бъде толкова пасивен.

Орлин Софрониев след „Ергенът: Любов в рая“

Той сподели, че най-забавните и най-романтичните моменти в рая обвързва с Натали. Призна още, че струната от китарата му, която беше оформил като пръстен, е всъщност най-романтичният жест, който някога е правил за жена.

Мечтаната жена определя като „силна, борбена и да го подкрепя в това, което прави“.

Какво още ни сподели и какво не иска да "урочаса" - вижте в следващото видео.

