Натали Стойчева, една от финалистките в най-обсъжданото риалити „Ергенът: Любов в рая“, потвърди най-очакваната новина! В специално интервю за LadyZone.bg, тя разкрива подробности за връзката си с Орлин, преодоляването на любовния триъгълник и най-големите уроци, които е научила.

„Срещнах любовта в лицето на Орлин“, казва тя.

Натали Стойчева след „Ергенът: Любов в рая“

Какво най-много харесва в Орлин?

Как вижда бъдещето си с него?

Какъв е подходът й към мъжете в живота?

Натали е категорична, че финалът на шоуто не е бил край, а ново начало. Началото на една любовна приказка – двамата с Орлин са заедно.

„Срещнах любовта и то в лицето на Орлин. Заедно сме, да“, споделя русокосата участничка.

Тя споделя, че едно от нещата, които най-много харесва в него, е изключително му търпение. Този период на изпитания в предаването ги е научил и двамата на повече търпение, както и на това „да подкрепяш и да се доверяваш по-лесно на човека отсреща.“

Любовният триъгълник: Кой е виновен?

Натали коментира и драмата около любовния триъгълник с Орлин и Тихомир, поемайки част от отговорността на своето решение.

„Смятам, че в кюпа сме тримата“, обяснява Натали.

Тя обяснява, че като изключително чувствителен човек, е имала нужда от време, за да се довери изцяло, тъй като е много лесно да бъде наранена, дори от думи и действия, които на пръв поглед не изглеждат сериозни.

Натали признава, че най-трудното е било излизането извън зоната на комфорт. Тя смята, че на моменти двамата с Орлин са си изкарвали най-негативното един от друг.

„Когато излезеш извън комфортната ти зона, никога не е приятно, но смятам, че това беше нужно, за да можем наистина в момента да имаме отношенията, които имаме“, разказва тя.

Големите уроци и липсата на съжаление

За Натали участието в „Ергенът: Любов в рая" е било ценно изпитание. Тя е научила за себе си, че е „наистина много пластичен човек“ и може да се адаптира към всяка една ситуация. Вече ще заявява с по-голямо самочувствие своите граници и мнение.

Въпреки всички емоционални върхове и спадове, тя не съжалява за нищо случило се в предаването. На въпрос за очакванията й към бъдещето с Орлин – вижте какво отговаря във видеото тук:

